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新西兰西海岸修建第二座华人淘金工纪念公园

2025年02月27日15:14 | 来源：新华网
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　　新华社惠灵顿2月27日电（记者龙雷　李惠子）为纪念早期华人淘金者对当地社区的贡献，新西兰在位于南岛西海岸的库马拉镇修建一座华人淘金工纪念公园。

　　中国驻新西兰大使王小龙、中国驻克赖斯特彻奇总领事何颖、中资企业代表、新西兰政界人士及中新各界友好人士26日齐聚西海岸，出席纪念公园建设捐赠仪式。

　　何颖在仪式上表示，库马拉华人淘金工纪念公园是历史的象征，见证了华人与新西兰社区之间悠久的联系。她还向各界人士的慷慨捐赠与支持表达了感谢。

　　160多年前，华人怀揣“淘金梦”来到新西兰。新西兰西海岸韦斯特兰曾经是中国淘金者的家园，其中大部分人来自广东。何颖说，中国淘金工的辛勤劳动为当地经济做出了巨大贡献，他们的到来也为中新关系翻开了新的篇章。

　　库马拉华人淘金工纪念公园是继2023年4月罗斯华人淘金纪念公园建成开放后，新西兰西海岸建设的第二座华人淘金纪念公园。

　　何颖说，这两座纪念公园的修建得益于新西兰政府和韦斯特兰区议会的支持，他们从罗斯和库马拉划拨土地用于修建纪念公园。“期待华人淘金工纪念公园成为库马拉新的文化地标，为当地儿童提供一个了解历史的课堂，给游客留下难忘的回忆，也为中新人文交流架起新的桥梁。”

(责编：崔译戈、贾文婷)

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