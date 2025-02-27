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美国得州麻疹疫情蔓延　一名儿童死亡

2025年02月27日14:23 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶2月26日电（记者谭晶晶）美国得克萨斯州卫生服务部26日发布公报说，该州近期暴发麻疹疫情，确诊病例已超过百例，其中一名儿童死亡。据多家美国媒体报道，这是美国2015年以来首次报告麻疹死亡病例。

　　公报说，自今年1月下旬以来，得州共报告124例麻疹确诊病例，18人因病住院。本轮疫情中的首例死亡病例是一名未接种过麻疹疫苗的学龄儿童，这名儿童数天前在该州拉伯克市因病住院，麻疹病毒检测结果呈阳性。

　　得州卫生服务部说，该州所有确诊病例中有5人曾接种过麻疹疫苗，其余人未接种过麻疹疫苗或疫苗接种情况不明。由于麻疹传染性很强，预计疫情暴发地区及周边社区会出现更多感染病例。

　　麻疹是一种由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病，主要经呼吸道飞沫传播和气溶胶传播。感染者在接触病毒后一到两周内会出现症状。早期症状包括高烧、咳嗽、流涕、眼睛发红、流泪等，数天后头面部会出现皮疹，并向下蔓延至身体其他部位。麻疹病情严重时可引发肺炎等并发症，甚至导致死亡。

　　得州卫生服务部表示，预防麻疹的最佳方法是接种两剂麻疹疫苗，该疫苗主要以麻疹、腮腺炎、风疹三联疫苗的形式接种。接种麻疹疫苗可显著降低感染风险，并减轻感染症状。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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