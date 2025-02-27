新华社利雅得2月27日电 中国—沙特企业家圆桌会暨第三届链博会推介会26日在沙特阿拉伯首都利雅得举行。中沙两国企业和机构积极开展商务洽谈，达成多项签约成果。

中国贸促会副会长于健龙致辞时表示，多年来，中沙双方共同推动“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深度交融，中沙合作项目已取得显著成效，为两国经济发展注入强劲动力。中国贸促会期待与沙特工商界携手努力，以更大力度促进两国企业合作。

中国驻沙特大使常华表示，作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会为中沙企业寻求产业链供应链合作提供了良好平台，欢迎沙特企业赴第三届链博会参展、观展，期待中沙务实合作取得更丰硕成果。

沙中商务理事会主席穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，沙特“2030愿景”致力于推动经济转型，通过简化贸易投资程序、提供激励措施，改善商业环境。希望两国工商界持续深化贸易投资合作，助力“一带一路”倡议和“2030愿景”目标。

与会嘉宾表示，中沙经贸合作潜力巨大、前景广阔。未来将致力于推动中沙经贸合作提质升级，为企业创造更加良好的营商环境，进一步提升贸易便利化水平，降低贸易成本，促进双向投资。沙特企业和机构将积极参与第三届链博会，打造稳定互信的产业链供应链伙伴关系。

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