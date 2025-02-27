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第22届“中国讲坛”在埃及举办　探讨助力全球南方现代化

2025年02月27日14:20 | 来源：新华网
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　　新华社埃及伊斯梅利亚2月26日电（记者董修竹）第22届“中国讲坛”26日在位于埃及东北部城市伊斯梅利亚的苏伊士运河大学孔子学院举办。与会者就加强中埃合作，为全球南方现代化提供智力支持，推动中非合作持续提质增效等议题进行了讨论。

　　埃中友协副主席希夫尼在活动上说，中国始终是非洲值得信赖的好伙伴，中埃关系在中非关系中扮演着重要作用，双方需要进一步推动互利共赢合作提质增效，推动中非合作持续迈上新高度。

　　中国非洲研究院副院长周云帆在致辞中指出，实现现代化是包括中非在内的广大发展中国家的合理权益和共同使命，本届讲坛将加强中非学界间的交流互鉴，为全球南方现代化提供智力支持。

　　苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑·拉杰卜说，中埃两国加强文明互鉴将有力推动中非人文交流，为全球文明倡议的落实注入动力。

　　本次活动由中国非洲研究院主办，以“中非携手现代化引领全球南方”为主题，来自中埃两国高校、研究机构和埃中友协的200余人出席。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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