新华社首尔2月27日电（记者姬新龙）韩国宪法法院27日上午裁定，代总统崔相穆不任命宪法法院法官马恩赫构成违宪。即将恢复“九人制”的宪法法院如何推进尹锡悦总统弹劾案的后续审判备受关注。

宪法法院当天表示，总统（代总统）“不得选择性任命国会选出的宪法法院法官人选”，“不任命马恩赫法官侵犯国会权限”，“应承担相关宪法义务”。

崔相穆方面表示“尊重宪法法院裁决”。但宪法法院没有明示任命时限，崔相穆何时任命尚不明朗。

马恩赫一旦得到任命，是否与目前8名法官一道参与尹锡悦弹劾案审判、有望于3月中旬作出判决的审判进程是否会因此出现变数，受到韩国各界关注。

韩国法律规定，弹劾总统需全员9名法官的宪法法院至少6名法官同意方可通过。曾代行总统职权、目前被停职的韩国国务总理韩德洙因拒绝任命缺员的3名宪法法官等原因遭国会弹劾。继任的崔相穆去年12月底任命2名法官，但仍以“朝野政党未达成协议”为由“暂缓”任命在野党推荐的马恩赫，国会方面以“侵犯国会的宪法法院构成权、法官选举权”为由提起违宪诉讼。

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