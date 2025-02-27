打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

特朗普：乌克兰“可以忘掉”加入北约

2025年02月27日14:18 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿2月26日电　美国总统特朗普26日称，乌克兰“可以忘掉”加入北约一事，并确认乌克兰总统泽连斯基将于28日赴美签署矿产协议，这份协议将确保美国“收回很多钱”。

　　特朗普当天在白宫举行内阁会议时对媒体作上述表示。当被问及乌克兰应就结束乌克兰危机谈判做出哪些让步时，特朗普说：“我可以说的是，可以忘掉（加入）北约。我认为，这也许就是一切开始的原因。”

　　特朗普称，泽连斯基将于28日访美，此事现在已经确认。双方将签署一份矿产协议，“我们正在谈的协议将给我们带来巨大财富”，“我们将收回我们的钱，并且未来会收回很多钱”。

　　特朗普再次重复他的观点，即美国为援助乌克兰投入3500亿美元，而欧洲投入1000亿美元，但“欧洲（距乌克兰）离得很近。我们之间隔着大洋，所以，这（乌克兰问题）对欧洲非常重要”。

　　当记者问起对乌克兰安全保障事宜时，特朗普回答：“我不会提供太多的安全保障。我们要让欧洲来做这件事，因为欧洲是他们的邻居。”

　　据乌克兰媒体报道，乌方签署矿产协议的一个重要要求是，希望美国向乌克兰提供“安全保障”。乌方还多次抱怨，过去3年，美国提供的援助合计不到1000亿美元。

(责编：崔译戈、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部