新华社华盛顿2月26日电 美国总统特朗普26日称，乌克兰“可以忘掉”加入北约一事，并确认乌克兰总统泽连斯基将于28日赴美签署矿产协议，这份协议将确保美国“收回很多钱”。

特朗普当天在白宫举行内阁会议时对媒体作上述表示。当被问及乌克兰应就结束乌克兰危机谈判做出哪些让步时，特朗普说：“我可以说的是，可以忘掉（加入）北约。我认为，这也许就是一切开始的原因。”

特朗普称，泽连斯基将于28日访美，此事现在已经确认。双方将签署一份矿产协议，“我们正在谈的协议将给我们带来巨大财富”，“我们将收回我们的钱，并且未来会收回很多钱”。

特朗普再次重复他的观点，即美国为援助乌克兰投入3500亿美元，而欧洲投入1000亿美元，但“欧洲（距乌克兰）离得很近。我们之间隔着大洋，所以，这（乌克兰问题）对欧洲非常重要”。

当记者问起对乌克兰安全保障事宜时，特朗普回答：“我不会提供太多的安全保障。我们要让欧洲来做这件事，因为欧洲是他们的邻居。”

据乌克兰媒体报道，乌方签署矿产协议的一个重要要求是，希望美国向乌克兰提供“安全保障”。乌方还多次抱怨，过去3年，美国提供的援助合计不到1000亿美元。

(责编：崔译戈、贾文婷)