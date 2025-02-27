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专访丨中国免签政策对德国游客形成新的吸引力——访德国德途集团亚洲区产品经理贝茨

2025年02月27日14:17 | 来源：新华网
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　　新华社法兰克福2月27日电　专访｜中国免签政策对德国游客形成新的吸引力——访德国德途集团亚洲区产品经理贝茨

　　新华社记者刘向 马悦然

　　“这一举措切实推动了中国旅游业，让更多人考虑前往中国旅行。”德国德途集团亚洲区产品经理克劳斯-彼得·贝茨日前在法兰克福接受新华社记者专访时说，中国扩大免签政策对德国游客形成了新的吸引力。

　　贝茨说，中国扩大免签政策发布后，前往中国旅游的咨询量增加，公司相关产品预订情况非常理想。“从目前发展趋势来看，今年及未来几年预订量会大幅提升。”

　　为进一步便利中外人员往来，中国于2024年11月宣布扩大免签国家范围，入境免签增加至38国。同时，免签停留期限从15日延长至30日。贝茨说，中国幅员辽阔，从容玩下来需要较长时间，免签停留期限延长至30天，对德国游客很实用。

　　在贝茨眼里，中国一直是极具吸引力的旅游目的地，既有丰富的文化历史遗迹，包括长城、秦始皇兵马俑、龙门石窟等，也有独一无二的自然风光，例如桂林、黄山、长江三峡等，这些都是德国及欧洲游客非常感兴趣的景点。此外，中国还拥有现代化的城市天际线，令人羡慕的高速铁路网，以及让人印象深刻的电动汽车。

　　谈到旅游热带来的烦恼时，贝茨说，目前对德国旅游运营商而言，一个不利因素是飞往中国的航班有所减少。受乌克兰危机升级影响，许多西方航空公司飞往中国等亚洲国家的航班不得不绕道，航程增加，成本上升。

　　此外，由于中国旅游高峰期火车运力和景区门票紧张，特别是在临时预订时，可能会碰到火车票或景区门票售罄的情况。为此，德国旅行社组团通常会避开中国的旅游高峰期。

　　贝茨去年11月参加了在上海举办的2024中国国际旅游交易会。他说，在展会上，中国各地都设有展台，旅游产品非常有趣。与中国合作伙伴交流后，公司考虑将新的旅游产品纳入已有产品组合。“总体而言，中国的旅游业运作非常专业。我们与合作伙伴之间关系紧密。”

　　谈及如何在德国推广中国旅游，贝茨认为，旅行社网点仍然扮演着重要角色。他说，德国旅游业有一个特殊之处，那就是线下旅行社网点依然非常重要，尤其是亚洲这样的长线旅游，大多数客户仍然更倾向于去旅行社咨询和预订。“旅行社员工对中国的认知越深，就越愿意推广中国旅游。因此，培训旅行社员工非常重要。”

(责编：崔译戈、贾文婷)

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