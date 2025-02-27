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美联邦机构被要求大幅裁员 环保局裁员65%

2025年02月27日14:16 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月26日电（记者 颜亮）美国政府26日发布备忘录，要求各联邦机构配合政府效率部确定裁员目标，在3月13日前提交大幅裁员计划。

　　在当天举行的本届美国政府首次内阁会议上，被总统特朗普指定负责政府效率部事务的马斯克表示今年计划将政府赤字削减1万亿美元，为此将继续推进政府裁员计划。马斯克说，巨额国债正在让美国面临破产危机。

　　特朗普当天说，拥有1.7万名员工的环境保护局计划裁员65%。

　　据美国媒体报道，特朗普上任以来，美国约10万名联邦雇员已被解雇或接受“买断”方案。特朗普政府还冻结了大部分对外援助。

　　美国媒体说，特朗普政府裁员计划的进一步推进，预计将引发大量法律挑战。

　　美国白宫5日宣布任命艾米·格利森为美国政府效率部代理主管。有美国媒体称，由于政府效率部争议缠身，白宫近期开始淡化马斯克在该机构中的作用，并称马斯克为非正式负责人。白宫新闻秘书莱维特表示，尽管马斯克没有部长职位或正式的决策权，但他是“特殊政府雇员”和“总统高级顾问”。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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