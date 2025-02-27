新华社东京2月27日电 综述｜日本担心美关税政策危及经济复苏

新华社记者刘春燕

美国新一届政府近期连续挥舞“关税大棒”，不仅让邻国加拿大和墨西哥面临高额关税，也令日本对相关负面影响深感担忧。在日本经济产业省25日召集的产业界相关人士座谈会上，日本汽车工业会敦促政府保护汽车制造商免受美国关税影响。

日本经济产业大臣武藤容治日前表示将尽快访美，希望通过游说，避免日本输美钢铝产品及汽车被征收关税。对于武藤容治访美会有什么结果，日本媒体和专家并不乐观。

日本首相石破茂8日访美归来时声称“能做的都做了”，但美国总统特朗普10日签署文件，宣布对所有美国进口钢铁和铝征收25%的关税，并取消对部分贸易伙伴的钢铝免税配额和豁免政策。他还于13日签署备忘录，要求相关部门确定与每个外国贸易伙伴的“对等关税”。18日，特朗普又称，将对进口汽车、芯片和药品等征收25%左右的关税。

日本媒体和分析人士认为，无论是钢铝关税、“对等关税”还是其他品类关税，日本都可能成为其加税对象。

《日本经济新闻》网站报道称，在美国看来，日本通过特定标准和测试程序等手段阻碍美国汽车等商品进入日本市场；在农产品方面，日本实际上对大米、小麦等实施进口管制。

由于特朗普日前重申美国正“如期推进”对墨西哥和加拿大的关税，而日本汽车产业在墨加两国有大量汽车产能，该产业可能遭遇双重打击：一方面，特朗普可能对墨加两国出口美国的产品加征25%关税；另一方面，特朗普还在考虑对进口汽车征收25%的关税，而美国是日本汽车最大的出口目的地。

日本瑞穗银行商务解决方案部主任研究员、汽车问题专家汤进指出，2024年日本对美汽车出口量约137万辆，出口额超过6万亿日元（约合402亿美元）。如果把在墨加两国生产的汽车计算在内，日本车企在美总销量占美国市场份额近四成。

日本政策投资银行报告指出，汽车及汽车零部件出口在日本对美出口总额中占比超过三分之一。野村综合研究所经济学家木内登英的估算显示，如果美国对来自日本的汽车征收25%关税，两年内可能使日本实际国内生产总值（GDP）下降约0.2%。

2024年日本实际GDP仅微增0.1%，美国关税政策势必危及日本脆弱的经济复苏前景。日本经济研究中心最新一期经济预测报告说，考虑到美国关税战及美国经济政策存在不确定性等因素，下调2025财年日本经济预期。

武藤容治表示，“广泛的贸易限制措施可能会对多边贸易体制和世界经济产生巨大影响”。

《日本经济新闻》报道称，日本不应只满足于临时应对，相关各国有必要就此加强协作，尽快制定综合预案。

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