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第29届法语活动月新闻发布会在京举办 

2025年02月27日13:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京2月27日电（孙鸿宇、谢莹）第29届法语活动月新闻发布会26日在北京法国文化中心举行。法语国家驻华大使组织轮值主席国比利时驻华大使安博宁发表致辞，法国驻华大使馆文化、教育与科学事物公使衔参赞裴国良与突尼斯驻华大使馆公使伊姆·阿雅迪共同宣布本届法语活动月的系列活动，第29届法语活动月宣传大使尚雯婕出席。

第29届法语活动月以“法语世界，‘她’样精彩”为主题，将开展圆桌论坛、文学活动、电影荟萃、诗人的春天、法语歌曲大赛等各类活动。

2月26日，法语国家驻华大使组织轮值主席国比利时驻华大使安博宁发表致辞。人民网 谢莹摄

2月26日，法语国家驻华大使组织轮值主席国比利时驻华大使安博宁致辞。人民网 谢莹摄

安博宁在致辞中表示，希望通过法语国家驻华大使组织向中国公众展示法语国家和地区的独特魅力，“旨在促进法语国家间的交流，提升法语语言的国际影响力。”

2月26日，法国驻华大使馆文化、教育与科学事物公使衔参赞裴国良（左）为中国歌手尚雯婕（右）颁发“第29届法语活动月宣传大使”称号。人民网 孙鸿宇摄

2月26日，法国驻华大使馆文化、教育与科学事物公使衔参赞裴国良（左）为中国歌手尚雯婕（右）颁发“第29届法语活动月宣传大使”称号。人民网 孙鸿宇摄

尚雯婕表示，“在音乐创作的道路上，我也不断受到法语的滋养，法语的音韵之美赋予了表达更多的层次与深度。”发布会现场，尚雯婕还清唱了一段《玫瑰人生》，引得全场合唱，将气氛推向高潮。

2月26日，法国驻华大使馆文化、教育与科学事物公使衔参赞裴国良（左）与突尼斯驻华大使馆公使伊姆·阿雅迪（右）共同宣布本届法语活动月的系列活动。人民网 孙鸿宇摄

2月26日，法国驻华大使馆文化、教育与科学事物公使衔参赞裴国良（左）与突尼斯驻华大使馆公使伊姆·阿雅迪（右）共同宣布本届法语活动月的系列活动。人民网 孙鸿宇摄

2月26日，第29届法语活动月新闻发布会嘉宾合影留念。人民网 孙鸿宇摄

2月26日，第29届法语活动月新闻发布会嘉宾合影留念。人民网 孙鸿宇摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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