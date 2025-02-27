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阿联酋经济部长：金融科技行业对GDP增长贡献率达8.7%

2025年02月27日13:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据阿联酋通讯社2月26日报道，阿联酋经济部长阿卜杜拉·本·图格·阿尔马里26日表示，金融科技行业持续增长，目前对阿联酋国内生产总值（GDP）增长贡献率达8.7%，已成为支持可持续发展进程和其他经济部门的主要行业之一。他表示，计划到2031年将该行业对GDP增长贡献率提高至约12%。

阿尔马里表示，阿联酋继续为新经济部门特别是航天经济创造机会并提供合适的投资环境。阿联酋正致力于增加该战略行业的企业数量并支持其发展。

他指出，农业创新领域是阿联酋最具前景的行业之一，其基于明确的粮食安全战略，通过吸引更多投资和本地化技术来实现粮食多样化，从而增强阿联酋作为全球食品出口中心的地位。

谈及阿联酋如何应对通货膨胀和能源市场波动等全球经济挑战时，阿尔马里表示，尽管面临全球经济增长放缓、石油价格不稳定和地缘政治紧张等挑战，阿联酋成功采取了前瞻性政策和战略，有效推动经济多元化发展。

他补充说，阿联酋通过持续致力于创新和可持续发展，继续加强其经济增长和竞争力，这有助于克服潜在的经济风险。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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