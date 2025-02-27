人民网巴黎2025年2月26日电 （记者何蒨） 日前记者了解到，中法城市交流又开辟新赛道，法国知名植物学家将助力深圳南山区环西丽湖碧道薰衣草试验种植项目，将法国久负盛名的薰衣草田引入中国的城市绿化带并深度研发，达成以科研种植、精油开发、文旅融合为产业链的新型城市绿化模式。目前，深圳南山区已与代表法国植物学家科研团队的法中交流促进会签署合作协议，试验即将展开。

米歇尔·当博朗（Michel Damblant）是法国知名植物学家，以其在植物学、园艺和景观设计方面的专长而闻名。他有着丰富的植物研究经验，擅长欧洲和地中海地区植物、尤其是薰衣草类植物的种植与生态环境的研究。他著有三十余本植物专业书籍，其中最著名的《自家花园里的世界之旅》在法国已成为畅销的经典著作，他所设计种植的花园曾被法国《世界报》评为法国最优秀的五大花园之一。

此次科研试验的法方发起单位是已在中法友谊领域深耕近30年的法中交流促进会。根据法中交流促进会会长亚丁介绍，环西丽湖碧道是深圳含金量最高的绿道，环西丽湖碧道薰衣草种植合作项目不仅是深圳市乃至全国首个系统引进法国芳香植物种植技术的科研案例，同时也标志着深圳在生态环境建设、都市观光农业及文旅融合领域迈出了重要一步。

亚丁指出，项目实施后，环西丽湖碧道将被打造为国内领先的都市芳香生态示范基地，其特色不仅在于高品质的观赏性花田，更在于将法国成熟的芳香植物种植技术与本地生态条件结合，建立一套科学、高效、可持续的种植模式。该项目的落地将进一步丰富南山区的生态景观，为市民提供一个集休闲、观光、健康体验于一体的高端绿色空间。

亚丁强调，该项目还将结合精油提炼、芳香产品开发、芳疗体验及文旅融合的模式，推动芳香产业在深圳的本土化发展，助力产业链升级。通过打造芳香文化旅游线路，吸引国内外游客前来观光、体验芳疗，形成集 农业、科技、旅游、健康为一体的产业生态圈，不仅带动地方经济发展，也为中国芳香精油市场的高端化、品牌化提供重要推动力。

据记者了解，该项目的核心内容是分析5种薰衣草花种、5种类薰衣草花种，并确定其栽培技术体系。同时，科研团队将对深圳南山区的环西丽湖碧道的土壤成分、结构及酸碱度进行分析，制定合理的土壤改良方案。此次项目还包括栽培技术研究、病虫害防控技术等，特别是薰衣草花的收获、品质与精油成分分析，确保不同生长条件下试验花种收获时间与精油提取效果的相关性，确定最佳收割期与技术。

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