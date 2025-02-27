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中老500千伏联网工程老挝段启动建设

2025年02月27日09:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷2月27日电 （记者孙广勇）万象消息：2月26日，中老500千伏联网工程老挝段建设启动仪式在老挝万象举行。中老500千伏联网工程是纳入中老命运共同体行动计划的重大工程项目，计划2026年竣工投产。届时，中老双向电力互济能力预计达150万千瓦、实现约30亿千瓦时的清洁电力送电规模，促进中老更大范围更大规模电力双向互济，深化中老两国电力合作战略伙伴关系。

老挝总理宋赛·西潘敦出席启动仪式。中国驻老挝大使方虹，老挝能源与矿产部部长坡赛·赛雅颂，中国南方电网公司副总经理刘巍出席启动仪式并致辞。来自老挝财政部、自然资源与环境部、总理府办公厅、能源与矿产部、琅南塔省、乌多姆塞省及老中合作委员会等嘉宾出席启动仪式。

坡赛·赛雅颂表示，中老500千伏联网项目是《老挝能源和矿产五年发展规划（2021-2025年）》中提出的战略性能源项目。项目建成将更好支撑老挝经济发展，进一步扩大老挝和中国南方省份的电网互联及电力互济，使老挝成为东盟地区能源互联互通中心和重要的能源交易中心。

方虹指出，中老500千伏联网项目是中老两国继中老铁路之后，深化务实合作、共建“一带一路”的又一重要里程碑。电力作为经济社会发展的“先行官”，是增进民生福祉、促进区域繁荣的关键支撑。要继续落实两党两国最高领导人达成的重要共识，以中老经济走廊建设为主轴，以电网互联互通持续深化双方能源电力领域合作。

刘巍表示，中国南方电网公司将以工程启动建设为契机，推动先进技术、装备和标准落地应用，推进更高水平区域电力互联互通，搭建跨区域交流平台，打造区域电力合作样板，为构建高标准、高质量、高水平的中老命运共同体作出新的更大贡献。

中老500千伏联网工程老挝段、中国段，分别由老挝国家输电网公司（EDL-T）和中国南方电网公司投资建设。项目将在老挝境内新建1座500千伏变电站，通过1回183.5公里跨境输电线路连接老挝乌多姆塞那磨和中国云南西双版纳，并计划建设2回230千伏线路连接老挝北部主干网，投运后将有效助力老挝向澜湄区域清洁能源互联互通中心发展。

项目启动仪式上，中国南方电网公司还向老挝国家电力公司捐赠了电力物资和设备，助力提升老挝电网运维水平。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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