以色列国防部长卡茨25日晚发表声明说，以军当晚对叙利亚南部进行了空袭。以国防军发表声明证实，以军当晚对叙利亚南部多处军事目标发动袭击，包括指挥中心和多个武器库。声明说，以军将持续行动，旨在消除对以色列的任何威胁。另据叙利亚电视台报道，以色列战机25日晚在叙南部对靠近叙首都大马士革的基斯沃地区和德拉省的伊兹拉地区发动空袭。德拉省和库奈特拉省上空均有以色列战机密集盘旋。
(责编：刘叶婷、贾文婷)分享让更多人看到
人民日报社概况|
关于人民网|
报社招聘|
招聘英才|
广告服务|
合作加盟|
版权服务|
数据服务|
网站声明|
网站律师|
信息保护|
联系我们
人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263 举报邮箱：jubao@people.cn
人民网服务邮箱：kf@people.cn 违法和不良信息举报电话：010-65363636 举报邮箱：rmwjubao@people.cn
互联网新闻信息服务许可证10120170001 | 增值电信业务经营许可证B1-20060139 | 广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号 | 京ICP备12004265号-13
信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号
人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved