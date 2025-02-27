这是2月26日在叙利亚南部德拉省拍摄的一处以色列空袭后的建筑废墟。新华社发

以色列国防部长卡茨25日晚发表声明说，以军当晚对叙利亚南部进行了空袭。以国防军发表声明证实，以军当晚对叙利亚南部多处军事目标发动袭击，包括指挥中心和多个武器库。声明说，以军将持续行动，旨在消除对以色列的任何威胁。另据叙利亚电视台报道，以色列战机25日晚在叙南部对靠近叙首都大马士革的基斯沃地区和德拉省的伊兹拉地区发动空袭。德拉省和库奈特拉省上空均有以色列战机密集盘旋。