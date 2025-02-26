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世卫组织：控烟20年 各方仍需继续努力

2025年02月26日15:55 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦2月25日电（记者王其冰）在《世界卫生组织烟草控制框架公约》即将生效20周年之际，世卫组织25日召开发布会表示，尽管近20年来全球烟草使用率有所下降，但烟草每年仍造成数百万人死亡，国际社会在控烟方面还需继续努力。

　　世卫组织说，烟草使用不仅是非传染性疾病的主要驱动因素，导致过早死亡和残疾，还会加重贫困。此外，种植烟草会消耗生产食物所需的土地和水资源，丢弃的烟头还会污染环境。为控制烟草使用，《世界卫生组织烟草控制框架公约》于2005年2月27日生效，目前共有183个缔约方，覆盖全球约90%的人口。

　　世卫组织介绍，该公约提供了一个法律框架和一整套循证的烟草控制措施，包括在烟草产品包装上印刷图片健康警告、提高烟草税等。自公约生效以来，全球烟草使用率下降了约三分之一，帮助挽救了数百万人的生命。

　　不过，世卫组织提醒，各国仍需保持警惕，烟草产品每年仍造成数百万人死亡，且相关方正通过积极向年轻人推销等手段继续破坏公共卫生事业。该组织敦促各国全面实施《世界卫生组织烟草控制框架公约》提出的控烟措施，包括提高烟草税、实施无烟法规、执行全面的广告和赞助禁令、禁止和监管烟草制品成分、应对新兴烟草和尼古丁产品带来的挑战等。

(责编：崔译戈、张悦)

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