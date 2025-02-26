新华社伦敦2月25日电（记者郑博非）“对话中国”国际视听合作论坛25日在伦敦举办，来自中英两国的影视从业者展开产业交流合作对话。中英行业专家表示，找到值得信赖的合作伙伴和跨国制作团队是跨国影视制作的重要成功因素，有助于架起文化的桥梁。

“对话中国”国际视听合作论坛是2025伦敦电视节“中国联合展台”的系列活动之一。中国驻英国大使馆公使衔参赞李立言在论坛开始前表示，希望更多的中国影视企业能够抱团出海, 带着最新最好的作品, 积极参与国际交流合作，把中国优秀传统文化和文化科技融合发展的新成果展示给世界。

英国雄狮电视首席创意官理查德·布拉德利在论坛上表示，雄狮电视致力于与中国合作方联合制作影视产品。15年来，公司已同合作伙伴在中国制作20多个不同规模的作品。“我们所有作品的核心团队都来自中国。我只想说如果你能找到正确的合作伙伴，并与他们紧密合作，你就可以做出成功的项目。”

金色梦想传播英国有限公司副总经理说，在共同制作中英合拍纪录片《当苏格拉底遇上孔子》过程中，两国团队共同努力，在不同文化间架起沟通桥梁的同时，也帮助全球观众了解两大文明。

本次伦敦电视节期间，中国数十家参展机构带来近百部彰显中华文化底蕴的视听精品，并在“中国联合展台”进行现场展示。

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