新华社圣地亚哥2月25日电（记者张铎）智利25日发生大规模停电，致数百万人受影响，部分地区公共交通陷入混乱、移动电话服务中断，近30万名学生停课。

当地时间15时许，智利发生大规模停电。大规模停电后，智利政府宣布受影响地区进入紧急状态，并在该国阿里卡大区至洛斯拉戈斯大区实施宵禁。

据当地媒体报道，所有进入紧急状态地区的学校都要停课，影响近30万名学生。部分地区的移动电话服务陷入瘫痪。

社交媒体上的视频显示，由于交通信号灯无法工作，智利多个城市的十字路口一片混乱。交通部长敦促人们待在家里，“现在不是出门的好时机”。

在首都圣地亚哥，一些街道上挤满了等待乘坐公共交通工具回家的人，也有不少市民不得不步行回家。圣地亚哥消防局局长表示，截至当地时间21时50分，消防人员接到了60个求救电话。圣地亚哥国际机场说已切换到应急电源，以保障航班正常运行。

当地时间25日晚，智利总统博里奇就大规模停电事件发表讲话说，“一家或多家公司影响了智利人民的生活，这是不可接受的”。博里奇承诺将采取“坚决行动”应对。

当地媒体报道说，停电是由该国中北部一条输电线路中断所致，智利电力协调局已启动服务恢复计划，预计26日早可完全恢复。电力协调局表示，将对停电原因继续开展调查。

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