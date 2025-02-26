新华社联合国2月25日电 中国常驻联合国代表傅聪25日在联合国安理会巴以问题公开会上表示，加沙停火协议必须得到全面连贯落实，确保实现持久停火。他同时呼吁以色列停止对约旦河西岸的军事行动。

傅聪表示，近期违反加沙停火协议的情况频繁发生，中方对此严重关切，强烈呼吁当事方全面落实停火协议，特别是在人道物资准入、被扣押人员释放等方面，以善意、严肃的态度严格履行停火协议的要求。在此过程中，所有人包括逝者的尊严，都应该得到尊重。第二阶段停火谈判已被推迟，国际社会应鼓励和支持当事方尽快推进谈判，特别是对当事方有重要影响的国家应为此发挥作用。

傅聪说，约旦河西岸不能成为下一个加沙。中方呼吁以色列停止在约旦河西岸的军事行动，停止扩建定居点，切实遏制定居者暴力，呼吁各方共同努力推动局势尽快降温。

傅聪表示，加沙战后治理必须遵循“巴人治巴”原则，国际社会应为加沙重建提供支持。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处在加沙人道救助和战后重建中的作用不可替代，必须保障其正常履职。中方呼吁国际社会加大努力推进“两国方案”政治进程，并为此提供必要保障。中方将继续同国际社会一道，为恢复中东地区和平、实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决作出不懈努力。

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