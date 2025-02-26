新华社华盛顿2月25日电（记者邓仙来）美国媒体25日引述匿名乌克兰和美国官员消息报道说，美乌双方已就一项美向乌索要矿产资源的协议达成一致，乌总统泽连斯基28日赴美同美国总统特朗普签署该协议。

特朗普当天在白宫对在场记者说，“这是一笔数额非常巨大的交易”。他已得知泽连斯基计划28日赴美签署协议的消息，“如果他（泽连斯基）愿意，我当然没问题”。

美媒报道称，最新协议不再包括乌克兰向美国所有的基金注资5000亿美元的内容，同时也不再要求乌方以两倍数额偿还未来任何美对乌援助，泽连斯基认为此要求相当于让乌克兰对美国长期负债。

据报道，按照最新协议，美乌将共同设立一项基金，乌方会将本国石油、天然气、矿产等资源未来收益的50%注入该基金。美国将最大程度地拥有该基金产生的经济利益，将部分收入用于对乌克兰的再投资。

报道称，乌方认为，修改后的协议体现了乌方在与美方拉锯后收获了“积极”结果。

报道称，当前的协议未涉及美国为乌克兰提供安全保障的内容，特朗普与泽连斯基将在会面时再讨论该议题。此外，在美乌两国总统签署协议前，美国财长和乌方谈判代表将先在协议上签字。

近日，美乌围绕矿产协议分歧突出。特朗普想利用该协议逼迫乌克兰交出本国矿产开采权，以补偿美国在俄乌冲突期间的对乌援助，泽连斯基则认为美方“要价”过高，还不包括对乌克兰的安全保障，因此拒绝美方此前提出的协议版本。

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