人民网东京2月26日电 （许可）2月25日，“投资中国”外资政策说明会（东京场）在日本东京举行。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激出席并致辞。辽宁省、山东省、浙江省的政府和产业园区代表进行专题投资推介。日中投资促进机构会长佐藤康博出席并致辞。活动共有100余位日本企业负责人参会，现场互动交流热烈，气氛友好。

2月25日，“投资中国”外资政策说明会（东京场）在日本东京举行。人民网 许可摄

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激致辞。人民网 许可摄

凌激指出，中日互为主要贸易投资合作伙伴，两国产供链深度交融，形成了互补互惠的利益格局。中国经济基础稳、优势多、韧性强，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。中国政府坚定不移扩大高水平对外开放，努力保护外商投资合法权益，打造市场化、法治化、国际化营商环境。

凌激表示，中国市场始终是外资企业投资的热土。随着中国加快发展新质生产力，医疗健康、绿色发展、科技创新、数字经济等领域充满商机和活力，将为日本企业提供新的投资机遇。希望日本企业坚定投资中国的信心。

日中投资促进机构会长佐藤康博致辞。人民网 许可摄

佐藤康博表示，2024年是中日往来及商业交流进一步深化、成果丰硕的一年。日本企业积极参加中国各类展会，中国国际进口博览会日本企业参展居各国之首，表明日本企业高度重视中国市场，对投资中国充满信心。期待日中双方携手共进，共同迎接新的挑战和变革。

商务部与工业和信息化部相关司局负责人进行政策说明以及答疑解惑。人民网 许可摄

商务部与工业和信息化部相关司局负责人就中国政府新发布的《2025年稳外资行动方案》、“两新”政策进行了政策说明。针对日本企业现场提出的问题，商务部、工业和信息化部就中日在工业领域、医疗养老领域和汽车行业的合作以及对日签证等问题进行了回答。

地方代表进行专题投资推介。人民网 许可摄

辽宁省、山东省、浙江省的政府和产业园区代表进行了专题投资推介，并在会后与参会日本企业进行了交流对接。

活动后，凌激与部分参会日本企业负责人就企业关心的中国经济形势、吸引外资政策等问题进行了深入交流。

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