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中国驻印尼大使王鲁彤出席阿拉扎大学毕业典礼

2025年02月26日10:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达2月25日电 （记者李培松）2月25日，印尼阿拉扎大学举办第31届毕业典礼。此次典礼标志着623名本科与硕士学子在完成学业后迈向人生新征程，是阿拉扎大学的年度盛事，吸引了毕业生、家属以及社会各界嘉宾一千余人参与。

中国驻印尼大使王鲁彤、阿拉扎大学校长亚瑟普、阿拉扎基金会顾问委员会主席吉姆里出席活动并致辞，印尼最高检察院总检察长布尔汉努丁、前印尼教育与文化部长阿尼斯·拉希德·巴斯威通过视频发表贺词。

活动现场。阿拉扎大学孔子学院供图

活动现场。阿拉扎大学孔子学院供图

阿拉扎大学校长亚瑟普致辞。阿拉扎大学孔子学院供图

阿拉扎大学校长亚瑟普致辞。阿拉扎大学孔子学院供图

王鲁彤在致辞中表示，中印尼两国关系保持良好发展势头，今年是中印尼建交75周年和万隆会议召开70周年，双方积极开拓各领域伙伴关系，深化教育合作，推动奖学金计划、交流互访项目、职业教育培训等，不仅促进了人文交流，更有力提升了印尼人才的竞争力与创新力。阿拉扎大学孔子学院于2010年成立，是印尼第一所孔子学院，为中印尼交流合作培养了大批人才。他勉励毕业生用所学知识报效国家，珍惜时光、勇于创新、不负韶华。

中国驻印尼大使王鲁彤致辞。阿拉扎大学孔子学院供图

中国驻印尼大使王鲁彤致辞。阿拉扎大学孔子学院供图

阿拉扎大学中文系学生婉仪是毕业典礼表彰的优秀毕业生，她说：“我从来没有后悔选择中文这个专业，感谢这四年来中文系和孔子学院对我的帮助。今天很荣幸能在这里见到王大使，他的发言意义深刻，在今后的日子，我还要继续学习中文。”

(责编：王禹蘅、杨牧)

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