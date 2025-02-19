新华社马斯喀特2月18日电（记者汪强）多哈消息：卡塔尔外交部发言人安萨里18日表示，加沙地带第二阶段停火谈判尚未开始。

当天早些时候，以色列外长萨尔表示，以色列将于本周启动加沙地带第二阶段停火谈判。

安萨里在每周例行记者会上说，卡塔尔致力推动下一阶段谈判的启动，但目前的重点仍是落实第一阶段的协议内容，然后再向前推进。

安萨里重申，卡塔尔反对任何可能剥夺巴勒斯坦人民权利的定居点计划。

安萨里说，已建立机制来接收关于加沙援助物资准入的投诉，以解决可能出现的问题。

1月15日，以色列与哈马斯就加沙地带停火达成协议。协议于1月19日生效。停火第一阶段持续6周，其间双方交换各自扣押的部分对方人员。根据停火协议，以色列和哈马斯本应于2月3日开启第二阶段停火谈判，讨论释放以方其余被扣押人员以及以军从加沙地带撤出等事宜。然而，双方并未进行实质性谈判。美国日前有关“清空”并“接管”加沙地带的主张，也给停火协议落实前景增加了更多不确定性。

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