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莫斯科动物园大熊猫“喀秋莎”有了新玩具

2025年02月19日13:54 | 来源：新华网
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新华社莫斯科2月18日电（记者包诺敏 吴昕妮）俄罗斯莫斯科动物园大熊猫“喀秋莎”18日收到新礼物——椅子和木马玩具。这些特别的礼物为“喀秋莎”提供了更多娱乐选择。

当天，中国驻俄罗斯大使馆代表、赠送礼物的中国企业代表与莫斯科动物园工作人员、市民游客共同见证了这一时刻。

中国驻俄罗斯大使馆公使衔参赞刘庆华在发言中感谢莫斯科动物园照顾大熊猫所付出的辛勤努力。她说，一直以来，中俄双方共同致力于推动两国文化交流与合作。今年的中国春节期间，莫斯科动物园组织了一系列庆祝活动，彰显中俄间的深厚友谊。

莫斯科动物园园长阿库洛娃在社交媒体上表示，此次活动不仅是俄中两国友谊的又一鲜明注脚，更凸显了双方文化纽带的重要性，希望“喀秋莎”能够继续展现其独特魅力与顽皮天性，为公众带来更多欢乐。

“喀秋莎”的父母“如意”和“丁丁”于2019年4月抵达莫斯科。2023年8月24日，大熊猫“丁丁”首诞幼崽，这是在俄罗斯出生的首只大熊猫幼崽。经俄罗斯民众网络投票，这只大熊猫幼崽最终定名“喀秋莎”。

(责编：艾雯、崔越)

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