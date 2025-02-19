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傅莹谈南海局势：中方坚定维护地区稳定与合作

2025年02月19日13:53 | 来源：新华网
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新华社德国慕尼黑2月18日电（记者李函林）中国外交部原副部长傅莹日前在德国慕尼黑安全会议期间谈到南海问题时表示，聚焦经济建设、开展合作，这是绝大多数地区国家的强烈共识。

傅莹说，南海争议并不是新问题。在某些声索国背后可以看到美国的影子，这让中方十分警惕。中国在领土和主权问题上立场非常坚定，同时，作为大国对地区稳定保持负责任的态度，采取一定程度的克制。

傅莹说，《南海各方行为宣言》中明确要求各方均不应采取使争议复杂化、扩大化和影响和平与稳定的行动。菲律宾也签署了《南海各方行为宣言》。各方都应该遵守《南海各方行为宣言》划定的红线。

傅莹说，南海是最繁忙的海上航道之一，航行自由并未出现任何问题。美方所谓的“航行自由”无关正常的海上航行自由。中国对个别国家的抵近军事侦察会采取专业、规范的反制措施。

当被问及中美关系与中国的周边外交时，傅莹说，中方一直主张的是“相互尊重、和平共处、合作共赢”。在周边关系上，拉一家打一家不符合中国人的思维方式。

(责编：艾雯、崔越)

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