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巴西前总统博索纳罗被控策划政变

2025年02月19日11:22 | 来源：新华网
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新华社巴西利亚2月18日电（记者王天聪）巴西总检察长办公室18日向联邦最高法院提起诉讼，指控前总统雅伊尔·博索纳罗及其33名盟友涉嫌策划政变，试图推翻2022年总统选举结果。

巴西总检察长保罗·戈内特在提交给联邦最高法院的起诉书中还说，博索纳罗知情并同意一项针对现任总统卢拉的暗杀计划。

据巴西媒体报道，起诉书详细列举了被告的具体行为，指称他们密谋阻止卢拉总统合法履职，并试图通过非法手段改变选举结果。起诉书强调，这些行为不仅威胁巴西民主制度的稳定，也违反了国家宪法。

如果起诉被巴西最高联邦法院接受，博索纳罗将面临刑事诉讼。

博索纳罗方面尚未对此作出正式回应。他此前否认参与过任何非法活动，并表示自己始终遵守宪法。

2022年10月，巴西举行总统选举，卢拉在第二轮投票中战胜时任总统博索纳罗，当选新一任总统。2023年1月8日，部分博索纳罗支持者冲击巴西国会、总统府和联邦最高法院，造成严重破坏。此后，巴西司法机构对相关事件展开调查，并陆续提出指控。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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