新华社联合国2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在主持联合国安理会“践行多边主义，改革完善全球治理”高级别会议后现场回答了媒体提问。

记者问及如何评价安理会作用及中方对安理会更好履职的建议。王毅表示，安理会承担着维护国际和平的首要责任。面对重大危机和冲突，安理会确实需要更及时采取有效行动，目前的状况不能再继续下去了。应当以联合国成立80周年为契机，重温初心、与时俱进，更好回应各国人民的期待。

一要天下为公。各国都有自己利益和立场，但既然进了安理会，就不能只考虑一己私利，而要把国际社会的共同利益摆在最前面，按照国际法和国际关系基本准则作出客观公正判断，发挥积极正面作用。

二要精诚合作。协商一致是安理会有效运作的重要基础。但我们看到，有的成员试图把安理会变成攻击指责场所，把国际公器变成地缘政治工具，这违背了创立者的宗旨。重塑五常团结是当务之急，要从开展建设性讨论做起。

三要言出必行。根据联合国宪章，安理会通过的决议具有法律效力，应当不折不扣执行。联合国全体会员国，尤其是安理会成员，都要重视这项国际义务，不能搞选择性适用，更不能搞双重标准。

四要改革完善。中方支持继续通过广泛、民主协商，就包括安理会在内的联合国改革寻求共识，使安理会更具代表性，更有行动力。我们也支持作出特殊安排，优先解决对非洲的历史不公。中方作为联合国创始会员国和安理会常任理事国，将始终为构建一个适应21世纪需要的安理会发挥建设性作用。

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