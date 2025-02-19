新华社联合国2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在主持联合国安理会“践行多边主义，改革完善全球治理”高级别会议后，向媒体发表谈话。

王毅表示，今年是联合国成立80周年。当前，世界面临的挑战和风险前所未有，全球治理处在十字路口。作为本月安理会轮值主席，中方倡议召开安理会高级别会议，围绕“践行多边主义，改革完善全球治理”进行讨论，就是为了推动各方重温联合国成立初心，为践行多边主义凝聚共识，为加强全球治理注入新的动力。

王毅说，中方倡议得到了各方积极响应，超过100个国家报名参会。古特雷斯秘书长与会通报，多国外长和高级别代表专程来纽约出席会议。中方在会上就重振多边主义、构建公正合理全球治理体系提出四点主张。会议讨论热烈。王毅归纳了各方共识：

一是联合国的作用不可或缺。经历80年风雨，联合国仍是最具代表性和权威性的政府间国际组织，是实现世界和平与发展的核心机制。当前形势下，联合国的作用不能削弱、只能加强，联合国的地位必须维护、不能取代。

二是多边主义的潮流不可逆转。单边主义、保护主义不得人心。各国都要支持以联合国为核心的多边体系，遵守以联合国宪章宗旨为基础的国际关系基本准则，弘扬多边主义理念，重振多边主义精神。

三是团结进步的趋势不可阻挡。各国相互依存、命运与共，谁都不能独善其身，不能搞弱肉强食，更不能重回“丛林法则”。团结比分裂好，合作比对抗好。只有这样，各国才能共赢，世界才能实现和平与发展。

四是改革完善全球治理不容拖延。构建公正合理的全球治理体系是国际社会普遍期望，是应对全球性挑战的有效途径。要适应国际政治经济格局的新变化，提升全球南方的代表性，在改革中平衡反映大多数国家的意愿和利益。

王毅强调，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，是回应时代之问的中国答卷，为改革完善全球治理贡献了中国智慧。无论国际形势如何变化，中国将坚持践行多边主义，坚守联合国理想，坚定维护联合国权威。我们愿同各国一道，共同建设更加美好的未来。

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