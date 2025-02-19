人民网迪拜2月18日电 （记者管克江）近日，一批中国品牌汽车备件用海运方式运抵阿联酋迪拜杰贝阿里港，随即转运至杰贝阿里自贸区的海外仓，将根据需求配送到中东各地代理商。“有了这个海外仓，我们响应地区汽车用户需求的时间大幅缩短到了几天。”相关人士表示。

中远海运与合作伙伴在杰贝阿里自贸区建设的海外仓。人民网记者 管克江摄

海外仓由中远海运牵头合作伙伴建设。中远海运西亚公司董事长田东表示，海外仓建设是中远海运拓展海外供应链、实现中远海运集团“航运、港口、物流”三位一体战略的体现。当前，中国与中东地区高质量共建“一带一路”不断深化，“新三样”出口日益受欢迎。作为全球最大综合性航运物流企业，中远海运致力于畅通共建“一带一路”的物流通道。“今后，中远海运西亚公司将寻求同更多伙伴合作并积极融入客户产业链，打造和完善立体式物流网络，丰富共建‘一带一路’的毛细血管”。

据介绍，中远海运海外仓占地1.9万平方米，交由京东物流运营。

另据公开报道，此前京东物流宣布与奇瑞汽车打造了奇瑞汽车中东区域备件库，该仓库运营后已成为中东地区最大的汽车备件中心之一。

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