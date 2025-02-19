新华社东京2月19日电(记者彭纯 胡晓格 岳晨星)在东京神保町的内山书店，带有独特果香的云南咖啡吸引着来来往往的人们，不断有消费者加入排队，等待试喝……

店内的云南咖啡展台旁，还陈列着介绍云南文化的书籍和少数民族服饰，“云南风情”扑面而来。这是日本云南总商会与内山书店联合举办的线下活动，也是云南特产在日本受到欢迎的一个特写。

“过去，提到云南，大部分日本人的印象应该是松茸。如今，产自云南的普洱茶、鲜花、咖啡、三七等也逐渐被日本人熟知。”日本云南总商会会长初鹿野惠兰14日在东京接受新华社记者专访时说，随着云南与日本经贸、文化交流不断深化，各种云南特产走进日本消费者的视野，成为日本市场上的“中国名片”之一。

14日，日本云南总商会的初鹿野会长在介绍云南省的咖啡豆。新华社记者岳晨星摄

日本云南总商会成立于2020年2月，旨在促进云南省与日本各地之间的交流与合作。为吸引更多消费者关注云南咖啡，商会与日本知名烘焙师和品鉴师合作，创立云南精品咖啡品牌，还自去年起携手内山书店等跨界伙伴，在线下举办推广活动。“消费者品尝后都被云南咖啡的口感惊艳了，打破了他们对亚洲咖啡的刻板印象。”初鹿野惠兰说。

14日，云南省产的精品咖啡豆。新华社记者岳晨星摄

线下活动举办的一个月内，日本各地到访客人络绎不绝，甚至有人专门从距东京340多公里的滋贺县赶来。内山书店的工作人员说，活动结束后，还有不少消费者过来追问，在哪里可以购买到云南咖啡。

除了咖啡，云南的鲜花、茶叶和三七粉也走进了日本民众的日常生活。

2024年，云南花卉对日本出口额达1.5亿元，约占云南对日出口总额的17.4%。康乃馨、鲜切枝叶和菊花尤其受到日本市场青睐。日本最大的鲜花批发商之一、大谷商会花卉事业部的山本七实告诉记者，大谷商会目前与日本50多个鲜花市场、超市、家居中心等大型零售商有业务往来，通过这些地方将进口花卉销往全国各个花店、拍卖市场和电商平台。山本七实说，公司目前从云南进口的鲜花种类繁多，其中进口数量最多、销量最好的是菊花，相比2024年，大谷商会预计今年将从中国进口更多的鲜花。

16日，在东京某商场拍摄的鲜花店。新华社记者彭纯摄

鲜为人知的是，云南的特色中药原材料三七，也逐步在日本市场打开局面。初鹿野惠兰透露：“日本药企对云南三七粉的需求逐年增加，许多日本企业正在与云南合作，研发适合日本市场的中药产品。”

初鹿野惠兰表示，云南的产品不仅品质优良，还蕴含着深厚的文化底蕴，希望能够通过产品让更多日本民众了解云南，了解中国。

当下，云南松茸可在24小时内抵达日本羽田、关西机场等地，实现从山间至舌尖的美味速递；云南玫瑰花不到24小时便可以出现在东京街头；为满足更多日本消费者对环保和健康的需求，云南的咖啡、茶叶等正在扩大有机种植规模，助力更多优质产品走进日本寻常百姓家。

14日，日本云南总商会展示的普洱茶。新华社记者岳晨星摄

从松茸到鲜花、咖啡再到中药原材料……云南特产走进日本市场只是中日经贸往来的一个缩影。近年来，中日贸易持续保持较高水平，中国是日本最大的贸易伙伴，日本则是中国的第四大贸易伙伴。

今后，云南日本总商会还将在日本开设线下实体店，让更多日本消费者可以直接体验中国文化。“只有亲自体验过，才能感受到云南之美、中国之美。”初鹿野惠兰说道。

14日，日本云南总商会工作人员正在介绍该商会的日语官方网站。新华社记者岳晨星摄

(责编：艾雯、崔越)