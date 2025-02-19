中新网2月18日电 据彭博社报道，当地时间17日，欧洲联盟经济专员东布罗夫斯基斯指出，美国政府计划对欧盟加征关税的贸易不确定性遏制了投资，已对欧盟产生负面影响。

据报道，当天，东布罗夫斯基斯在布鲁塞尔举行的欧元区财长会议后的新闻发布会上表示，最近几个月能源价格的新一轮上涨拖累了产出。

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东布罗夫斯基斯称，美国总统此前命令其政府考虑对众多贸易伙伴征收对等关税，并提出对汽车征收关税——此举将对德国汽车制造商造成特别打击。

报道称，美国政府还列举了增值税在内的欧盟壁垒，以阐述美国寻求应对的不公平贸易规则。当前，欧盟仍在等待了解美国方面提议的细节，4月1日为最后期限。

东布罗夫斯基斯指出，美国新政府声明表明，其对跨大西洋伙伴关系的承诺“不能视为理所当然”。

“我们对(美国)最近宣布的关税措施感到遗憾，并将准备好以坚定和适当的方式做出回应。”东布罗夫斯基斯说，“与我们贸易政策相关的不确定性大幅增加，已经对包括美国在内的全球经济产生负面影响。而且欧盟也受到影响。”

报道指出，欧元区国内生产总值(GDP)在2024年第四季度实现了0.1%的意外增长。不过，欧元区四大经济体的情况喜忧参半，西班牙GDP增长0.8%，意大利停滞不前，德国和法国均出现萎缩。

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