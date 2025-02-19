人民网开罗2月18日电 （记者黄培昭）落实“两国方案”国际联盟第四次高级别会议17日在埃及首都开罗举行。埃及外长阿卜杜勒阿提主持开幕式，35个国家和地区、国际组织代表出席会议，各方重点讨论了联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处在落实“两国方案”中的作用及以色列限制法案对其影响。

中国驻埃及大使兼驻阿盟代表廖力强在会议上发言说，中方高度关注当前加沙局势，赞赏埃及为推动达成停火协议开展的斡旋努力。国际社会应推动协议得到完整连续执行。加沙是巴勒斯坦领土不可分割的一部分，加沙未来安排应尊重巴勒斯坦人民意愿，遵守国际法和联合国决议，倾听地区国家合理关切。中方支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处在加沙战后治理和重建中发挥积极作用。任何针对、限制、阻挠工程处工作的行为都不利于巴勒斯坦问题的政治解决。“两国方案”是解决巴以冲突循环往复的唯一现实出路。中方呼吁国际社会用好落实“两国方案”国际联盟等平台，凝聚更大共识，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。

会议期间，埃及外长阿卜杜勒阿提当面向廖力强大使表示感谢，赞赏中方坚定支持巴勒斯坦人民正义事业的一贯立场。

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