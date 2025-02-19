人民网伦敦2月18日电 （记者许立群）2月17日，由中国驻爱尔兰大使馆主办的2025爱尔兰“欢乐春节”晚会在都柏林隆重举行。中国驻爱尔兰大使赵希源及夫人李奕邀请爱尔兰众议长墨菲、前总理埃亨等爱尔兰政府各部门代表、地方郡市长、各界友好人士和多国驻爱使节等近400人观赏演出，共度中国新春佳节。

赵希源表示，不久前，春节被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。春节蕴含着和谐、团结和万象更新的理念。中爱两国共同庆祝春节，正是尊重彼此传统和价值观的生动体现。他在致辞中回顾了过去一年中国经济发展和科技创新领域取得的伟大成就，表示中国正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，将为包括爱尔兰在内的世界各国创造更多机遇。王毅外长刚刚结束对爱尔兰的访问，中方期待同爱尔兰共同努力，巩固高水平互信，拓展高水平合作，推动中爱互利互惠合作做大做强、走深走实，实现共同发展繁荣。

爱尔兰驻华大使欧博仁发表视频致辞。他表示，蛇在中国文化中象征着智慧、生机等诸多美好事物，感谢中方与世界各国分享深厚的文化底蕴和丰富的文化遗产。他期待爱中关系在新的一年里不断深化，并祝大家新春大吉。

此次爱尔兰“欢乐春节”晚会由国内顶尖艺术团队和爱尔兰当地艺术家联袂打造。晚会围绕春节申遗成功，涵盖了舞蹈、歌曲、民乐、非遗技艺、室内乐等多种艺术形式，不仅彰显了中国优秀传统文化的独特魅力，也展示了爱尔兰传统音乐与艺术。

2025年1月8日至2月17日，爱尔兰“欢乐春节”系列活动在爱尔兰都柏林、基尔代尔等多个城市举办，向当地民众传递了春节的温暖与喜悦，带来了多姿多彩的春节文化体验。活动期间，中国春节美食文化宣介、都柏林农历新年庆典旗舰演出庆祝活动、中爱大学生文化艺术交流演出、文化嘉年华庙会、“中国非遗——宣纸文化”展览等活动陆续举办，为当地民众带来了形式多样、精彩纷呈的文化大餐。

多年来，爱尔兰“欢乐春节”品牌活动不仅为当地民众与华侨华人带来了新春的祝福，也成为他们了解、欣赏中国文化的窗口，为中爱两国的文化交流与合作注入新的活力。

精彩纷呈的晚会演出。中国驻爱尔兰大使馆供图

精彩纷呈的晚会演出。中国驻爱尔兰大使馆供图

精彩纷呈的晚会演出。中国驻爱尔兰大使馆供图

精彩纷呈的晚会演出。中国驻爱尔兰大使馆供图

(责编：曹欣悦、吴成良)