人民网迪拜2月18日电 （记者张志文）作为全球食品行业重要展会之一，第30届海湾食品展2月17日在迪拜世界贸易中心拉开帷幕。本次展会以“食品行业的下一个前沿”为主题，吸引了来自129个国家和地区的5500余家企业参展，有望达成200亿美元规模的合作意向。

阿联酋经济部部长玛尔伊在“食品500强”工商论坛上致辞。人民网记者 张志文摄

阿联酋经济部部长玛尔伊在18日举行的“食品500强”工商论坛上表示，30年来，海湾食品展一直处于塑造全球食品行业发展趋势、拉近合作伙伴关系和推动行业创新的最前沿，这不仅加强了阿联酋作为全球食品中心的地位，而且也为行业领导者、政策制定者和创新者解决行业面临的紧迫问题提供了重要平台。

一家阿曼企业在海湾食品展上展示有机农产品。人民网记者 张志文摄

“我们95%的食品依赖进口”，玛尔伊指出，食品行业是阿联酋经济增长和多元化努力的基石，也吸引了全球和地区企业在阿联酋投资参与食品生产加工和技术研发。他表示，2020年至2024年间，迪拜的食品行业吸引3.7亿美元的绿地投资，2024年前三季度，阿联酋所有进口食品的27%实现再出口，“这反映了阿联酋在全球食品供应链中的重要作用。”

图为第30届海湾食品展一角。人民网记者 张志文摄

智利贸促会驻海湾地区贸易专员谢里夫·查科夫认为，海湾食品展为智利出口商搭建起多元化市场开发的重要平台。“今年，智利肉类协会首次参加海湾食品展，这将为出口提供更多便利，支持智利产品的市场规模不断扩大。”

据悉，此次展会将持续到2月21日。

图为一位厨师在海湾食品展上为观众烹饪肉类食品。人民网记者 张志文摄

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