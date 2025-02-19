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马斯克旗下xAI推出人工智能模型Grok 3

2025年02月19日08:51 | 来源：新华网
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新华社旧金山2月17日电（记者吴晓凌）美国当地时间17日晚间，埃隆·马斯克旗下人工智能公司xAI正式发布其最新人工智能模型Grok 3。马斯克称它是“地球上最聪明的人工智能”。

Grok 3引入了包括图像分析和问答在内的高级功能，支持社交媒体平台X上各种功能。马斯克称，Grok 3使用了拥有约20万个GPU的大型数据中心进行训练，其计算能力是上一代版本Grok 2的10倍，是“地球上最聪明的人工智能”和“最大程度寻求事实真相的人工智能”。马斯克称Grok 3将在一周后增加语音模式。

xAI称Grok 3在多个基准测试中的表现均优于美国开放人工智能研究中心（OpenAI）的GPT-4o，比如测试数学能力的AIME和评估科学知识的GPQA等。Grok 3系列还包括Grok 3 mini版本，该版本可能牺牲了一些精确度，但响应速度更快。

xAI还推出了名为深度搜索的Grok 3智能搜索引擎，它在回应用户查询时能基于互联网和X平台上的搜索内容生成信息摘要。

(责编：艾雯、崔越)

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