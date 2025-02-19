新华社北京2月18日电 美国白宫官员17日说，由于供应链问题和需求有变，新“空军一号”总统专机的交付时间可能延后至2029年甚至更晚。

新专机原定2024年交付，但由于新冠疫情、人手短缺、设计制造和供应链问题等，项目一再拖延。波音公司此前说，最晚2027年交付首架新专机，第二架最迟2028年交货。“防务快讯”网站去年12月报道称，首架新专机的交付时间可能进一步延期至2029年或更晚。

白宫一名不愿公开姓名的高级官员向路透社证实上述报道，说项目延期“令人沮丧”，但可让进度加快的办法不多。由于部分制造商倒闭，波音采购零件时面临困难。同时，潜在的安全风险不断变化，专机的设计要求也随之不断调整。

波音公司说，新“空军一号”项目相关问题需咨询美国空军，后者暂时未予置评。

2015年，美国空军选中波音747-8型客机作为总统专机的新机型，将替代1990年启用、由波音747-200型改装的两架“空军一号”。波音公司2018年获得合同，金额为39亿美元。今年2月，美国总统唐纳德·特朗普多次批评波音公司未能完成他在首个总统任期内就批准的新总统专机项目。

2017年5月4日，在美国纽约肯尼迪机场，美国总统特朗普走出专机“空军一号”。新华社记者王迎摄

备受飞机安全事故和制造经营问题困扰的波音公司则就这一项目大倒“苦水”，声称由于是固定价格合同，该项目拖延已导致波音亏损至少20亿美元。

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