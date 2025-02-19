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美俄沙特开谈　欧乌担心“出现在菜单上”

2025年02月19日08:46 | 来源：新华网
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新华社北京2月18日电 美国和俄罗斯外交主官18日在沙特阿拉伯首都利雅得开始举行会谈，寻求重启跌入谷底的双边关系，就结束俄乌冲突试探着启动谈判。

乌克兰和欧洲方面未获参会邀请，因而担心它们“出现在菜单上”。

漫长进程的开始

这是2022年2月俄乌冲突升级以来美俄之间最重要的对话，将给美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京面对面会晤铺路。

这是2022年8月14日拍摄的沙特阿拉伯首都利雅得城市街景。新华社记者王海洲摄

这是2022年8月14日拍摄的沙特阿拉伯首都利雅得城市街景。新华社记者王海洲摄

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫和俄总统国际事务助理尤里·乌沙科夫17日晚抵达利雅得。他们18日与美国国务卿马尔科·鲁比奥、总统国家安全事务助理迈克尔·华尔兹、中东问题特使史蒂夫·威特科夫率领的美方代表团开始会谈。

沙特国有媒体阿拉伯电视台援引俄方代表团消息报道，俄方首要任务是“对美关系真正的正常化”。

俄罗斯直接投资基金主管基里尔·德米特里耶夫是代表团一员，接受美联社采访时强调沙特会谈的重要性，说“美俄关系良好对整个世界非常重要”，他和他的团队将在会谈中聚焦经济议题。

法新社报道，美俄双方均淡化沙特会谈可能取得突破的可能性。美俄能否通过对话达成协议、进而实现俄乌停火止战，前景不明。美俄均表示，沙特会谈是一个潜在漫长进程的开始。乌沙科夫说，会谈将讨论“如何就乌克兰问题启动谈判”。

欧乌被晾在一边

乌沙科夫17日强调，这次会谈“纯属双边性质”，在利雅得不会举行任何形式的三方会谈。

按照美联社的说法，自特朗普本月12日同普京通电话以来，新一届美国政府围绕俄乌冲突刮起“外交风暴”，让乌克兰及其主要欧洲支持者急于确保自身在谈判桌有一席之地。这两方担心，美国和俄罗斯可能推进一笔对它们不利的交易。

这是2024年5月11日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的莫斯科河两岸风景。新华社记者曹阳摄

这是2024年5月11日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的莫斯科河两岸风景。新华社记者曹阳摄

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基17日在沙特邻国阿拉伯联合酋长国访问时说，乌方对沙特会谈“一无所知”。如果乌克兰没有参与其中，那么就不会承认美俄达成的任何协议，且美俄会谈“不会产生任何结果”。

2022年2月24日，车辆从乌克兰基辅独立广场旁驶过。新华社记者李东旭摄

2022年2月24日，车辆从乌克兰基辅独立广场旁驶过。新华社记者李东旭摄

泽连斯基还在社交媒体上说，任何和平协议都需要纳入对乌克兰“坚定且可信”的安全保证。法国和英国发出类似呼吁。但并非所有欧洲大国都支持这一点。

在法国提议下，欧洲多国领导人17日在法国首都巴黎举行紧急会议，商讨俄乌冲突等议题。英国提议向乌克兰派遣维持和平部队，德国、西班牙反对。

这是2024年10月4日在比利时布鲁塞尔拍摄的欧盟委员会大楼一角。新华社记者赵丁喆摄

这是2024年10月4日在比利时布鲁塞尔拍摄的欧盟委员会大楼一角。新华社记者赵丁喆摄

泽连斯基定于18日访问土耳其，19日访问沙特，但不打算与参加会谈的美国或俄罗斯代表团对话。泽连斯基上周说，愿与普京会晤，前提是乌克兰及其盟友就结束俄乌冲突达成一致立场。

对沙特而言，以东道主身份举办美俄对话，是沙特政府寻求通过外交谈判增强国际地位的重要步骤。沙特曾帮助俄乌双方进行换俘谈判，2023年主办阿拉伯国家联盟峰会时邀请泽连斯基参会。

(责编：艾雯、崔越)

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