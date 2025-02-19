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黎巴嫩要求以色列全面撤出被占领土

2025年02月19日08:45 | 来源：新华网
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2月18日，以色列士兵在黎以边境黎巴嫩一侧巡逻。新华社发（阿亚尔·马戈林摄/基尼图片社）

2月18日，以色列士兵在黎以边境黎巴嫩一侧巡逻。新华社发（阿亚尔·马戈林摄/基尼图片社）

新华社贝鲁特2月18日电（记者谢昊）黎巴嫩领导人18日重申，要求以色列全面撤出黎巴嫩被占领土，并敦促联合国安理会采取行动向以色列施压，使其遵守相关国际决议。

据黎巴嫩国家通讯社报道，黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩当天在总统府与国民议会议长纳比·贝里、总理纳瓦夫·萨拉姆举行特别会议，讨论南部边境最新局势以及以色列持续违反国际决议的行为。

2月18日，以色列士兵在黎以边境黎巴嫩一侧巡逻。新华社发（阿亚尔·马戈林摄/基尼图片社）

2月18日，以色列士兵在黎以边境黎巴嫩一侧巡逻。新华社发（阿亚尔·马戈林摄/基尼图片社）

会后发表的声明指出，黎方将全面遵守联合国安理会第1701号决议，并谴责以色列多次违反决议。声明说，黎方将向联合国安理会正式提交请求，要求采取必要措施，制止以色列的违法行为。声明强调，以色列对黎巴嫩任何一寸领土的占领均属非法，必须承担相应的国际法律责任。

此外，黎方还将继续推进落实2024年11月27日生效的停火协议，并与各方谈判，要求以色列释放被关押的黎巴嫩囚犯。

根据停火协议，以军应在60天内、即2025年1月26日之前逐步撤出黎南部。1月24日，以方以黎方未全面执行停火协议为由要求推迟撤离。随后，停火协议的撤军期限被延长至2月18日。2月17日，以色列多家媒体援引一名以色列官员的话报道，以军将在18日撤军期限到期后，继续驻留黎巴嫩南部5个据点，并表示以方这一决定已与美国方面进行协调。

(责编：艾雯、崔越)

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