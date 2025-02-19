新华社北京2月18日电 综述丨东南亚国家多措并举打击跨国电信诈骗

新华社记者李溪岩 王嘉伟 马淮钊

缅甸、泰国、老挝、马来西亚等东南亚国家近期采取断电断网、加强立法执法等多项举措，严厉打击电信诈骗和网络赌博等跨境犯罪活动。多国表示将继续加强东盟内部及与中国等国的合作，加大对违法犯罪团伙的联合打击力度。

据泰国《曼谷邮报》17日报道，过去三周，缅甸军方对妙瓦底等地的电诈中心实行清剿行动，旨在分阶段驱逐电诈园区约1万名外籍人员。

这是2025年1月9日在泰国曼谷拍摄的泰国国家警察总署大门。新华社记者孙玮彤摄

据当地媒体报道，自2月5日起，泰方切断泰缅边境5个点位的电力、燃油供应及互联网连接。受影响地区包括缅甸孟邦、掸邦、克伦邦，覆盖大其力、妙瓦底等与诈骗团伙活动密切的地区。《曼谷邮报》11日援引泰国国家安全委员会秘书长差猜的话说，政府还将采取更多措施，包括暂停对缅出口太阳能电池板，管控燃料、燃气出口等。

泰国总理佩通坦1月28日对媒体说，泰国内阁批准了一项由数字经济与社会部提出的紧急法令修正案。根据该修正案，泰国将加大对P2P平台违法违规行为、泄露个人信息者的处罚力度，要求电信运营商暂停与诈骗相关的电话卡，并要求银行向泰国反洗钱办公室提交可疑账户信息以便更快调查并向受害者退款。

老挝方面采取对缅甸限电的措施。老挝国家电力公司2月6日发表声明说，老挝国家电力公司已将供电量重新限制在13兆瓦以内，避免其向缅甸大其力市输送的部分电力被用于非法活动。

东南亚多国注重加强在东盟内部及与中国合作，共同打击边境、跨境犯罪活动。打击跨境犯罪是今年马来西亚担任东盟轮值主席国期间的重点议题。马来西亚内政部长赛义夫丁10日表示，马来西亚将联合区域内国家共同探讨应对策略，从情报共享、能力建设、联合行动三个关键方面入手，推动更紧密区域合作。

外交部发言人郭嘉昆17日在例行记者会上答问时表示，中国正在同泰国、缅甸等国积极开展双多边合作，合力封堵不法分子在有关国家流窜作案，共同铲除网赌电诈毒瘤。

中国驻缅甸大使馆16日晚发布消息说，中缅双方就进一步加强中缅执法安全合作，共同打击电信网络诈骗、人口贩运等跨境犯罪问题深入交换了意见。缅方表示将同中方等相关邻国加强协调，推动双多边合作，并探讨建立常态化合作机制。

中国驻泰国大使馆17日晚发布消息说，近日中国驻泰国大使韩志强在会见泰国副总理兼国防部长普坦和与外交部长玛里接触中，就合作打击妙瓦底等地网赌电诈犯罪和解救受困中国公民问题同对方深入沟通。

韩志强说，泰国总理佩通坦日前对中国进行正式访问。两国领导人共同表明打击网赌电诈及其衍生跨国犯罪的坚定决心和态度，两国执法部门迅速行动并已取得初步成效。

普坦和玛里表示，泰方高度重视打击网赌电诈等跨国犯罪国际合作，并已采取一系列有力措施。愿在已有工作基础上进一步同中方加强合作，共同为本地区各国人民提供更好的安全环境。

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