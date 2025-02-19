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尹锡悦弹劾案接近尾声 控辩双方阐述立场

2025年02月19日08:42 | 来源：新华网
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新华社首尔2月18日电（记者姬新龙）韩国宪法法院18日举行尹锡悦总统弹劾案审理的第九次正式辩论，国会方面和尹锡悦方面阐述了关于弹劾案的主张和书面证据要旨。

2月18日，在韩国首尔，警方在韩国宪法法院前执勤。新华社记者 姚琪琳 摄

2月18日，在韩国首尔，警方在韩国宪法法院前执勤。新华社记者 姚琪琳 摄

国会方面在陈述中指出，为守护宪法，应迅速作出罢免尹锡悦的决定。若宪法法院驳回弹劾，尹锡悦重获总统职权，将引发更大灾难。

尹锡悦方面则在陈述中辨称“紧急戒严具有正当性”，“在行使权力的过程中始终在法律框架内尽最大努力将影响降至最低”，同时强调戒严当时没有事前谋划封锁国会，也没有指示阻止国会表决解除戒严决议案。尹锡悦方面还指出，部分证人在宪法法院和检方警方的陈述前后不一，“不可信”。

2月18日，在韩国首尔，尹锡悦的律师团代表尹锡悦参加宪法法院辩论。新华社记者 姚琪琳 摄

2月18日，在韩国首尔，尹锡悦的律师团代表尹锡悦参加宪法法院辩论。新华社记者 姚琪琳 摄

被停职后处于拘留状态的尹锡悦当天提前来到宪法法院，但在辨论开始时离开法院返回首尔拘留所。尹锡悦方面解释称，“尹锡悦本人认为没有必要直接发表意见，可以全权委托代理人团，因此决定重返拘留所”。韩国媒体认为此举“非常罕见”，作出不同解读。

宪法法院当天还宣布，鉴于首尔中央地方法院将于20日上午举行尹锡悦“发动内乱”案审理，目前最后一次即第10次正式辩论将于20日下午举行，被停职的国务总理韩德洙、前国情院第一次长洪壮源、警察厅厅长赵志浩等3人将作为关键证人出庭。

2月18日，在韩国首尔，尹锡悦的律师团代表尹锡悦参加宪法法院辩论。新华社记者 姚琪琳 摄

2月18日，在韩国首尔，尹锡悦的律师团代表尹锡悦参加宪法法院辩论。新华社记者 姚琪琳 摄

2月18日，在韩国首尔，尹锡悦的律师团代表尹锡悦参加宪法法院辩论。新华社记者 姚琪琳 摄

2月18日，在韩国首尔，尹锡悦的律师团代表尹锡悦参加宪法法院辩论。新华社记者 姚琪琳 摄

2月18日，在韩国首尔，尹锡悦乘坐的车辆在辩论开始时离开宪法法院。新华社记者 姚琪琳 摄

2月18日，在韩国首尔，尹锡悦乘坐的车辆在辩论开始时离开宪法法院。新华社记者 姚琪琳 摄

2月18日，在韩国首尔，警方在韩国宪法法院前执勤。新华社记者 姚琪琳 摄

2月18日，在韩国首尔，警方在韩国宪法法院前执勤。新华社记者 姚琪琳 摄

(责编：艾雯、崔越)

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