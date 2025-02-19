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全球瞭望丨法国《回声报》：中国科技企业的振兴超乎预期

2025年02月19日08:38 | 来源：新华网
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新华社巴黎2月18日电（记者李文昕）法国《回声报》17日发表题为《中国科技企业的振兴超乎预期》的文章说，中国科技似乎已达到一个新的水平。中国初创企业深度求索（DeepSeek）在人工智能领域的成功、游戏科学公司开发的《黑神话：悟空》在电子游戏领域的成功、《哪吒2》在动画领域的成功等都证明了这一点。

文章称，深度求索开发出一种对计算能力要求更低的人工智能模型，令科技巨头们措手不及，就像美国开放人工智能研究中心（OpenAI）在2022年秋天用其聊天机器人ChatGPT震惊硅谷一样。

社交网络方面，诞生于中国的社交平台小红书，今年1月短短几天内就在美国获得了300万用户。由于担心无法再访问当时面临被禁威胁的短视频社交媒体平台TikTok，大批美国人纷纷转向该应用。许多人发现了它的易用性和巨大的文化力量。

此外，“中国的文化产业也取得了成功，而文化产业本身也越来越多地融入了技术”。在电子游戏方面，中国公司游戏科学开发的《黑神话：悟空》在短短6个月内销量突破2800万份，跻身有史以来最畅销的30款游戏之列。动画电影《哪吒2》上映20天票房收入就达到近20亿美元，跻身全球票房前10名。

文章认为，这些成功提振了中国人的信心，尤其是80后一代，因为深度求索的创始人、游戏科学的创始人以及《哪吒2》的导演都是40出头的年轻人。

文章还说，当前，科技被前所未有地提升为中国的国家优先事项。中国提出发展新质生产力，人工智能、5G、无人机、新能源飞机、生物技术以及即将推出的6G等将成为推动国家前进的新动力。

(责编：艾雯、崔越)

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