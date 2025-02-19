中国积极推动上合组织成员国数字经济合作——

本报记者 贾平凡

2024年12月18日，第三届上合组织国家职工技能大赛在青岛市开幕，参赛技术工人代表在工业机器人操作调整工、智能制造工业控制、装配钳工3个项目中同场竞技。本次比赛旨在通过赛训结合、专题讲座、技能交流、企业参观等形式，促进上合组织国家职工技能交流、互学互鉴、增进友谊。图为来自伊朗的穆罕默德贾瓦德·哈吉在智能制造工业控制项目比赛中。

新华社记者 李紫恒摄

2024年10月25日至29日，第31届中国杨凌农业高新科技成果博览会在陕西杨凌举办。本届农高会农业技术田间推广展围绕粮食安全、智慧农业、耕地保护、乡村振兴等主题，设置了多个田间展示点和参观点，集中展示杨凌农业科技的示范应用和突出成效。图为参观者在杨凌现代农业创新园了解深液流水培技术。

新华社记者 邹竞一摄

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多年来，上海合作组织（下称“上合组织”）将促进成员国数字合作、推动成员国数字转型作为最前沿的合作方向。中国是上合组织数字合作的重要参与者、推动者和贡献者。

建设中国—上合组织大数据合作中心，创建“数字丝绸之路”经济合作试验区，召开中国—上合组织数字技术国际交流研讨会……中国持续推进上合组织数字底座建设，聚焦数字基建、数字技术、数据产品、数据流动、数字经济国际合作等，凝聚数字合作共识，完善数字合作机制建设，促进数字领域务实合作，积极打造数字经济合作的“上合”样板。

不断创新数字合作方式

防疫员给畜禽接种完疫苗后，点一点手机软件，就完成了信息填写和上报；牛羊出栏时，在软件上输入手机号，即可查询近3年畜禽的免疫信息。这是新疆七色花信息科技有限公司开发的无纸化防疫系统、动物检疫电子出证系统，已推广至1万多个村庄。该软件的后台位于新疆克拉玛依云计算产业园，吸引了不少前来园区参加培训的上合组织国家学员关注。

“我们国家的农牧业发展也需要这样的技术。”吉尔吉斯斯坦数字发展部项目实施处处长奥姆勒古洛夫·巴肯特说。巴肯特曾到中国参加“上合之树”数字技术人才培训，深入走访克拉玛依云计算产业园，了解数字系统在中国的应用情况，希望这样的技术也能在吉尔吉斯斯坦得到推广应用。

近年来，中国用实际行动促进上合组织成员国间数字合作，合作成果有目共睹。

中国电子信息产业发展研究院（赛迪研究院）研究室主任、高级经济师朱帅在接受本报记者采访时表示，合作形式主要包括：一是构建政策合作机制。中国积极推动《上合组织成员国关于数字化和信息通信技术合作的构想》《上合组织成员国元首理事会关于数字化转型领域合作的声明》等文件签署，设立数字经济工作组，明确优先合作方向。二是搭建数字合作平台。中国成立“中国—上海合作组织大数据合作中心”，搭建数字领域合作共赢的桥梁，加快数字产业化进程。三是发布合作案例集。2024年6月，在“中国—上海合作组织数字技术国际交流研讨会”开幕式上，《中国—上合组织国家数字领域合作案例集（2024年）》和《上海合作组织国家数字基础设施发展报告（2024年）》发布，充分展示了中国与上合组织成员国开展数字技术领域合作的成果。

“近年来，中国推动上合组织成员国数字基础设施的升级，提出数字丝绸之路建设，提升了上合组织国家间跨境通讯与数据的流通效率。中国和上合组织成员国的数字经济呈现出深度融合的态势，在跨境电商、数字支付、智能物流等领域取得不少合作成果。”中国社会科学院上海合作组织研究中心副秘书长、中国上海合作组织研究中心理事研究员肖斌对本报记者表示，中国注重和上合组织国家共享数字技术，不断创新数字合作方式，在创新数字合作平台建设、推动数字人才教育培训、加强网络安全和数字治理、促进智慧城市建设和绿色能源数字转型等领域取得不少合作成果。

顺应全球贸易发展潮流

“通过共享技术和经验，中国帮助不同发展水平的上合组织成员国提升数字基础设施建设水平，缩小数字鸿沟，让所有成员国都有机会享受数字经济红利，推动上合组织成员国整体实现包容性发展。”肖斌说，中国积极推动上合组织国家间数字合作主要是因为：上合组织成员国都有与中国开展数字合作的强烈意愿；践行共建“一带一路”倡议与全球发展倡议的需要；契合“上海精神”中“谋求共同发展”的原则。

“中国在开展上合组织国家间数字合作方面具有技术、市场和制度创新等独特优势。”朱帅分析，中国的5G、大数据、人工智能技术等处于世界领先水平，拥有覆盖从硬件到软件再到服务的完整生态，可以为上合组织国家提供技术支持。而中国庞大的国内市场为试验和推广新技术提供了条件，可培育出成熟应用场景，有利于在上合组织成员国推广使用。此外，中国已成功试行跨境电商综试区、数据跨境流动“白名单”等创新机制，在和上合组织成员国共同打造共享经济、智慧物联网、数字生态圈等方面合作空间广阔。

中国和上合组织成员国开展数字经济合作顺应全球贸易发展潮流。

近年来，在大数据、云计算和人工智能等数字技术革命的推动下，数字贸易占全球服务贸易的比重大幅上升。据世界贸易组织统计，2023年全球可数字化交付的服务出口额为4.25万亿美元，同比增长9%，占全球服务出口的54.2%，规模再创历史新高。

在此背景下，中国和上合组织成员国深化数字合作，释放的数字经济红利惠及各国民众。朱帅介绍，在数字基础设施建设上，中国参与投资建设中吉乌跨境光缆、中俄国际数据通道等项目，将区域网络时延降低了40%，显著提升了数据传输效率；在共享数字技术和创新成果上，合作涉及人工智能、物联网、区块链等数字技术，提升了成员国数字化创新能力，推动数字技术在工业、交通、农业、卫生、教育、能源等领域的广泛应用；在发展数字贸易与电子商务上，中国—上海合作组织地方经贸合作示范区打造跨境电商生态圈，启动“丝路电商”综合服务基地，解决跨境电商合作中的跨境结算、通关便利等问题；在网络安全领域，中国和上合组织成员国加强数字安全合作，有利于保障区域安全发展环境，有助于应对跨境数据泄露、网络恐怖主义等非传统安全威胁。

为区域经济发展注入新动力

走进哈萨克斯坦鲁班工坊的智能网联实训区，浓浓的“科技范儿”扑面而来——城市道路沙盘摆放在中间，大屏幕上显示着大数据收集分析的“实时路况”。东哈萨克斯坦技术大学交通运输规划与管理专业研究生萨肯·奥拉尔别克拿出平板电脑操作几下，沙盘中停放的模拟无人驾驶车辆随即开始在道路上行驶，并根据交通信号灯的指示进行作业。他说，依托中方提供的技术设备，东哈萨克斯坦技术大学在该国率先开设了智慧交通课程。“我们正在学习的技术十分先进，有助于缓解大城市交通拥堵。”

哈萨克斯坦科学与高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克表示，未来，哈萨克斯坦还将在其他城市复制鲁班工坊的成功合作模式，在人工智能、计算机、工程等领域拓展哈中合作。

曾来中国参加培训的塔吉克斯坦财政部证券发展局证券管理处处长埃洛夫·福尔卡特忠说，希望塔中今后能在资本市场、证券市场的数字化以及财政系统的数字技术应用等方面加强合作，共同提高数字化应用水平。

乌兹别克斯坦科学院院士帕尔皮耶夫表示，上合组织国家在科技领域加强开放合作有旺盛的需求、扎实的举措和青年崇尚创新的澎湃动力，他对这一框架下的科技创新和数字合作充满信心。

“2025年是‘上合组织可持续发展年’。中国和上合组织成员国在人工智能领域的数字合作将成为热点。”肖斌说，在中国和上合组织成员国的数字合作中，人工智能在赋能产业升级、共享跨境物流和数据流动技术、参与数字治理和维护网络安全、提升公共服务质量、提高能源利用效率、建设智慧城市和数字生态圈、推动跨国人才的流动以及技术转移等方面的表现值得期待。

“中国和上合组织成员国在能源转型、人工智能领域的合作仍有很大潜力尚待挖掘。”朱帅说，中国和上合组织成员国可以共同推动建立上合数字认证互认机制，探索新的合作模式和应用场景，推动数字技术与实体经济的深度融合，为区域经济发展注入新动力。

(责编：贾文婷、崔越)