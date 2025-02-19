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俄外长：美方开始“更好地”理解俄方立场

2025年02月19日08:32 | 来源：新华网
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新华社莫斯科2月18日电（记者刘恺）俄罗斯外交部长拉夫罗夫18日表示，俄美在沙特阿拉伯首都利雅得举行的会谈非常有益，双方倾听了彼此的意见，美方开始“更好地”理解俄方立场。

拉夫罗夫参加完俄美会谈后在记者会上作出上述表态。“俄罗斯24”频道直播了这一记者会。

拉夫罗夫说，俄方有理由相信，美方开始更好地理解俄方立场，俄方已经感受到美国“向前迈进”的决心，俄方也将这样做。

拉夫罗夫表示，俄美在某些问题上达成相互理解并不意味着双方立场的和解。俄美同意“一劳永逸地”解决两国外交使团运作问题，确保迅速任命俄罗斯驻美国大使和美国驻俄罗斯大使。

谈及乌克兰危机，拉夫罗夫说，俄方对美方表示，乌克兰加入北约将对俄罗斯构成直接威胁，北约军队出现在乌克兰领土是俄罗斯无法接受的。他强调，俄美同意在不久的将来启动乌克兰问题谈判进程，俄方在获知美方谈判代表名单后，俄罗斯总统普京也将确定俄方谈判代表人选。

拉夫罗夫强调，俄美愿意恢复地缘政治问题磋商并消除经济合作障碍。在推进解决乌克兰危机进程的同时，俄美将为全面恢复双边合作创造条件。

俄罗斯和美国代表团18日在沙特首都利雅得举行会谈。俄方参与会谈的是拉夫罗夫和总统助理乌沙科夫。美方参与会谈的是国务卿鲁比奥、总统国家安全事务助理华尔兹和总统中东问题特使威特科夫。沙特外交大臣费萨尔也在会议现场。

(责编：艾雯、崔越)

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