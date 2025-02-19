新华社东京2月18日电（记者陈泽安 李子越）由新华通讯社和中国驻日本大使馆联合主办的中日媒体智库人文对话交流会18日在日本东京举行。中日两国媒体和智库代表、友好人士等约160人参会。

新华社社长傅华在会上发表主旨演讲表示，中日两国一衣带水，文化相通相近，历史人文渊源深厚。中日两国人文交流在“新时代”大有可为。两国媒体智库界应继往开来、担当责任，携手传播和平共处理念、拓宽世代友好桥梁、拉紧互利合作纽带、唱响共同发展强音，推动两国人文交流不断取得新进展新成效。面向未来，新华社愿与中日媒体智库同仁一道，共同讲好中日增进互信合作的动人故事，续写两国人民相知相亲的历史佳话。

中国驻日本大使吴江浩在致辞中表示，当前中日关系处于改善发展的关键时期，两国各领域各层级积极互动不断增多，同时也存在需要妥善管控和处理的严重矛盾分歧。去年12月，中日双方在北京成功举行中日高级别人文交流磋商机制第二次会议，就深化媒体、智库、青少年等领域合作达成广泛共识，围绕推进两国人文交流进行了规划设计。此次对话交流会是落实两国高层共识、促进中日人文交流的重要举措，相信将为中日友好交往合作提供新的动力。

日中协会会长野田毅、日中友好议员联盟干事长近藤昭一、东京广播公司董事长佐佐木卓等日方嘉宾在致辞中表示，在当前国际形势下，日中双方应进一步加强对话和人文交流，两国媒体智库在促进相互理解和交流方面发挥着至关重要的作用，希望以此次对话交流会为契机，加深和拓展日中媒体智库间的合作，推动两国关系改善发展。

在本次人文对话交流会上，新华社国家高端智库发布了《以文明交流互鉴推动人类文明发展进步》智库报告。

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