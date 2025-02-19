新华社华盛顿2月18日电（记者邓仙来）美国政府代表团18日在沙特阿拉伯结束与俄方会谈后对媒体表示，此次会谈后的第一步举措将是恢复美俄两国外交使团的正常运作。

美国国务卿鲁比奥在美方于会谈结束后举行的记者会上表示，美俄下一步的首要举措是在双方外交团队层面开展工作，“确保我们的外交使团能够运作”。

鲁比奥说：“过去10年，（美俄双方）采取了一系列对等行动，这确实削弱了我们（在外交层面）的行动能力……我们需要有活力、能正常运转的外交使团以延续（外交沟通）渠道。”

共同出席记者会的美国总统国家安全事务助理华尔兹补充说，重要的是让美俄驻对方国家的大使馆恢复正常运作。

关于俄乌冲突的结束方式，华尔兹提出若干“根本原则”。首先，冲突需要永久终止而非临时暂停。第二，“就领土和安全保障问题进行讨论是客观现实。这些基本要素是进行任何类型讨论的基础”。

关于美国会否解除对俄制裁，鲁比奥表示，为结束冲突，各方都必须做出妥协。“欧盟方面也将在某个时刻参与谈判，因为他们也实施了制裁。”

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