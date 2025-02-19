新华社莫斯科2月18日电（记者刘恺）俄罗斯总统助理乌沙科夫18日表示，俄罗斯和美国将成立一个特别小组，对乌克兰问题所有细节进行讨论。

乌沙科夫在俄罗斯第一频道电视台的直播节目中说，俄方18日与美方官员在沙特阿拉伯首都利雅得举行的会谈中阐述了对乌克兰问题的原则立场，强调必须考虑冲突的根源。双方同意成立一个特别小组，对乌克兰问题所有细节进行深入彻底的讨论。

乌沙科夫同时表示，在美国总统特朗普就职前，俄美关系的糟糕程度前所未有。最近在两国总统通电话后双边关系获得了“独特的发展”，双方同意就议程上的许多问题开展合作。

俄罗斯和美国代表团18日在利雅得举行会谈。俄方参与会谈的是外长拉夫罗夫和乌沙科夫。美方参与会谈的是国务卿鲁比奥、总统国家安全事务助理华尔兹和总统中东问题特使威特科夫。沙特外交大臣费萨尔也在会谈现场。据沙特媒体报道，俄美会谈持续了4个半小时。美国国务院会谈结束后发表声明说，美俄就解决两国间“棘手问题”和结束俄乌冲突等达成四点共识。

(责编：艾雯、崔越)