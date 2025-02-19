新华社开罗2月18日电（记者董修竹）落实“两国方案”国际联盟第四次高级别会议17日在埃及首都开罗举行。35个国家和地区、国际组织代表出席会议，各方重点讨论了联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）在落实“两国方案”中的作用及以色列对其打压的影响。

中国驻埃及大使兼驻阿盟代表廖力强在会议上发言说，中方高度关注当前加沙局势，国际社会应推动停火协议得到完整连续执行。加沙地带是巴勒斯坦领土不可分割的一部分，加沙地带的未来安排应尊重巴勒斯坦人民意愿，遵守国际法和联合国决议，倾听地区国家合理关切。

廖力强说，中方支持近东救济工程处在加沙战后治理和重建中发挥积极作用。任何针对、限制、阻挠近东救济工程处工作的行为都不利于巴勒斯坦问题的政治解决。“两国方案”是解决巴以冲突循环往复的唯一现实出路。中方呼吁国际社会用好落实“两国方案”国际联盟等平台，凝聚更大共识，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。

埃及外交部在会后发表的声明中说，埃及坚定不移地致力于落实“两国方案”，强调建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国是实现该地区持久和平与安全的唯一途径。

声明援引近东救济工程处主任专员菲利普·拉扎里尼的话说，近东救济工程处在维持停火和向巴勒斯坦难民提供基本服务方面起着关键作用，国际社会应提供紧急支持，解决加沙地带日益恶化的人道主义危机。

联合国中东和平进程代理特别协调员、加沙人道主义和重建高级协调员卡格强调，就巴勒斯坦问题达成全面政治解决方案至关重要。

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