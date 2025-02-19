俄罗斯和美国代表团18日在沙特阿拉伯首都利雅得举行会谈。据沙特媒体报道，会谈持续4个半小时。美国国务院会谈结束后发表声明说，美俄就解决两国间“棘手问题”和结束俄乌冲突等达成四点共识。

这是2月18日拍摄的沙特首都利雅得美俄官员会谈现场。（新华社/沙通社）

美方：与俄会谈达成四点共识

美国国务院在会谈结束后发表声明说，美俄就解决两国间“棘手问题”和结束俄乌冲突等达成四点共识。

声明说，首先，双方同意建立磋商机制，解决双边关系中的棘手问题，其目标是采取必要措施，使两国外交使团的运作正常化。其次，双方同意任命各自的高级团队，着手努力以持久、可持续且为各方接受的方式尽快结束乌克兰冲突。第三，双方同意为未来在共同地缘政治利益问题及经济和投资机会方面的合作奠定基础，这些合作将随着俄乌冲突结束而出现。第四，当天与会团队承诺将保持接触，确保以及时和富有成效的方式推进谈判进程。

俄总统助理：俄美将成立特别小组讨论乌克兰问题细节

俄罗斯总统助理乌沙科夫18日在俄罗斯第一频道电视台的直播节目中说，俄方当天与美方官员在利雅得举行的会谈中阐述了对乌克兰问题的原则立场，强调必须考虑冲突的根源。双方同意成立一个特别小组，对乌克兰问题所有细节进行深入彻底的讨论。

乌沙科夫同时表示，在美国总统特朗普就职前，俄美关系的糟糕程度前所未有。最近在两国总统通电话后双边关系获得了“独特的发展”，双方同意就议程上的许多问题开展合作。

美代表团：将恢复美俄外交使团正常运作

美国政府代表团18日在沙特阿拉伯结束与俄方会谈后对媒体表示，此次会谈后的第一步举措将是恢复美俄两国外交使团的正常运作。

美国国务卿鲁比奥在美方于会谈结束后举行的记者会上表示，美俄下一步的首要举措是在双方外交团队层面开展工作，“确保我们的外交使团能够运作”。

鲁比奥说：“过去10年，（美俄双方）采取了一系列对等行动，这确实削弱了我们（在外交层面）的行动能力……我们需要有活力、能正常运转的外交使团以延续（外交沟通）渠道。”

共同出席记者会的美国总统国家安全事务助理华尔兹补充说，重要的是让美俄驻对方国家的大使馆恢复正常运作。

2月18日，在沙特首都利雅得，卢比奥与拉夫罗夫握手。（新华社/沙通社）

泽连斯基：目前不会去沙特

乌克兰总统泽连斯基18日在土耳其首都安卡拉说，他取消了本月19日访问沙特阿拉伯的计划，相关行程推迟至3月10日。

针对当天俄罗斯和美国代表团在沙特举行会谈，泽连斯基在同土耳其总统埃尔多安会晤后举行的联合记者会上说，土耳其和欧洲应该参与结束俄乌冲突的讨论，“谈判不应该在我们背后进行”。

泽连斯基说：“俄美在沙特的会谈令人吃惊……我（目前）不会去沙特。”

埃尔多安在记者会上说，土耳其愿作为东道主举行乌克兰问题会谈，“在不久的将来，土耳其将是俄罗斯、乌克兰和美国之间可能举行会谈的理想东道主”。

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记者：邓仙来 刘恺 熊思浩

(责编：艾雯、崔越)