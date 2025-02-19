本报记者 黄炜鑫

中国专家向姆坦噶尼小学学生讲解血吸虫病防治知识。

本报记者 黄炜鑫摄

坦桑尼亚桑给巴尔，炎炎烈日下，中国土木工程集团有限公司（以下简称“中土集团”）承建的桑给巴尔100公里市政道路升级改造项目正在有序推进。“先填土，然后平整、铺砖。”工长许殿芝用斯瓦希里语和徒弟马布拉·阿卡巴·马甘加交流工作。

许殿芝所在的项目于2022年12月开工，旨在对主城区约100公里的公路进行升级改造，同时修建两座立交桥以及附属工程。

在坦桑尼亚，有许多像许殿芝一样的中国建设者、卫生服务专家正坚守在各地，帮助当地改造市政道路、修建污水处理设施、开展血吸虫病防治合作，为当地民众带来了实实在在的福祉。

“这样学习的效果又好又快”

今年55岁的许殿芝在海外工作已有20余年，来坦桑尼亚工作快14年了。

“许师傅教徒弟很有一套。我在工作中如果出现了错误，他会让我先自己检查，找出问题，然后再予以纠正。这样学习的效果又好又快。”马甘加今年40岁，来自坦桑尼亚西部塔波拉地区，2013年起跟着许殿芝工作，从瓦工一步步成长为带班工长。“没有许师傅和中国企业，我不会有这样的成长机会。”他说。

丽莎·彼得·姆奇利目前是项目人力资源部门的雇员，来中土集团工作已有15年。“我经常跟女儿讲关于中国的故事，她现在非常喜欢中国文化，以后还想去中国留学。”丽莎·彼得·姆奇利说。

坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼表示，100公里市政道路升级改造项目是桑给巴尔历史上最大的公路项目，建成后将进一步完善桑给巴尔道路设施联通，缓解相关区域的交通拥堵问题，促进旅游业和贸易发展。

“桑给巴尔是世界闻名的旅游目的地，为了保证施工进度，早日让当地民众和游客享受到便利的交通，今年春节期间，大部分中方人员都坚守在工作岗位。”中土集团东非有限公司桑给巴尔联合项目部总经理熊运旭对记者说。他表示，在“一带一路”合作框架下，中企参与的一大批公路、铁路、桥梁等项目，大幅改善了坦桑尼亚交通基础设施状况。

“期待中企帮助我们早日摆脱污水困扰”

在坦桑尼亚最大城市达累斯萨拉姆市姆贝齐海滩地区，雨一停，生产主管张敬中就和工人们一起进入道路中央的施工现场铺设污水管网。

施工现场的道路不宽，仅能容纳一辆车通过。雨水肆意横流，记者没走几步路，鞋子已经湿透。“这条路算好的了，居民区里还有很多小巷子，曲曲折折，工程车作业时更要格外小心。”张敬中告诉记者。

2023年5月，由北京建工集团承建的达累斯萨拉姆市姆贝齐海滩污水管网和泵站项目开工。该项目计划新建约100公里的污水管网、2个污水泵站、2000余个检查井，并完成当地1万多户家庭的入户连接。

张敬中今年52岁，已在坦桑尼亚工作14年。“逢年过节我们也想回家，但工期太紧了。早点完工，也能早点让当地居民用上现代化市政设施。”

“虽然施工难度大、工期紧，但我们在施工过程中还是尽量减少给居民造成不便。”项目经理李传峰举例说，“为了降低项目施工给居民出行带来的影响，我们认真做好前期调研，选择人流量和车流量少的时段施工。如需挖开道路，也会在施工结束后第一时间回填。”

“这里基本都是泥土路，没有排水沟，更没有污水处理设施，这严重影响了当地居民生活。”达累斯萨拉姆市政供水与卫生管理局首席执行官姆卡马·布维尔说，“期待中企帮助我们早日摆脱污水困扰。”

“中国专家为我们带来开学第一课”

“什么是血吸虫？”“血吸虫病有什么症状？”“如何预防血吸虫病？”……桑给巴尔奔巴岛上，姆坦噶尼小学新学期的第一天，中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术专家组成员何明祯和王鑫瑶用播放幻灯片、动画短片等方式，向老师和学生们开展血吸虫病防治教育。

“中国专家为我们带来开学第一课！”姆坦噶尼小学校长奥斯曼·穆罕默德·朱马说，专家组进驻奔巴岛以来，已多次来学校开展血吸虫病防治教育，“老师和学生们加深对血吸虫的了解，在生活中就会注意防范”。

奔巴岛是桑给巴尔第二大岛，有近60万居民。岛上溪流和池塘遍布，血吸虫的主要寄生宿主——水泡螺在当地泛滥成灾，当地居民饱受血吸虫病折磨。

走在姆坦噶尼小学所在的村落，血吸虫病防治标语随处可见。在一处供水点，当地村民正在打水，旁边房屋上写着“避免接触疫水、预防血吸虫病”的标语。

2014年，中国在世界卫生大会上签署关于在坦桑尼亚开展血吸虫病防治合作的谅解备忘录，由中国政府提供资金和技术支持。2017年，江苏省血吸虫病防治研究所首批专家进驻奔巴岛。2023年11月1日，中国首个援助坦桑尼亚桑给巴尔血吸虫病监测点在奔巴岛揭牌。

“我们来之前，当地大部分民众从没听说过血吸虫病，更不要说有防治意识了。除带领当地技术人员查治病、查灭螺之外，我们还要一遍一遍地给当地孩子、家长和老师做健康教育。”中国援桑给巴尔血吸虫病防治项目第二期第一批专家组组长黄玉政告诉记者，这是他第三次到奔巴岛工作，“我们多做点工作，降低感染率，岛上的人们就能少受点苦。”

去年8月，姆维尼在桑给巴尔总统府接见二期项目第一批专家组，向全体队员授勋、颁发奖章及纪念证书，以表彰他们对桑给巴尔医疗卫生事业作出的贡献。姆维尼感谢中方多年来在医疗和公共卫生领域对桑给巴尔提供的帮助，助力完善桑疾病防控体系，期待两国进一步拓展公共卫生领域合作。

（本报达累斯萨拉姆电）

《 人民日报 》（ 2025年02月19日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)