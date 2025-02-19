本报记者 万 宇 沈小晓

“建交以来，厄立特里亚与中国始终真诚友好、携手共进。”厄立特里亚国家博物馆馆长优素福近日在接受本报记者专访时表示，“与中国的交流合作对我们的发展非常重要，希望未来两国搭建更多合作平台，扩大人员往来，进一步推动文明交流互鉴，实现共同发展。”

位于非洲东部红海之滨的厄立特里亚，曾是古代海上丝绸之路的重要枢纽。中国与厄立特里亚的友好交往可追溯到2000多年前。厄立特里亚马萨瓦市的北红海省博物馆内，陈列着一只发掘自阿杜利斯古城的中国古代陶制酒器，罐身上刻着“万”“和”“禅”“山”等汉字。优素福说，考古学者们认为，这件文物正是沿着古代海上丝绸之路传入厄立特里亚的，“这是厄立特里亚与中国悠久交往历史的见证”。

优素福表示，设立厄立特里亚国家博物馆的主要目的，是为了培育厄立特里亚人民对国家遗产的保护意识。该博物馆参与遗产保存、保护、研究及展览，现拥有120万年前厄立特里亚地区的古人类头盖骨化石等珍贵馆藏。该博物馆不仅是向世界展示非洲灿烂文明的窗口，也是厄立特里亚在全球文明交流互鉴中发挥重要作用的体现。“厄中文明交流和对话十分重要。我希望未来厄立特里亚国家博物馆能深化与中国博物馆机构间的交流与合作，进一步书写两国文明交流互鉴的美好篇章。”

优素福曾多次前往中国，与许多中国博物馆机构负责人进行深入交流。“中国的博物馆，无论是建筑本身，还是在展品陈列的方式和思路方面，都给我留下了深刻的印象。尤其是高科技的运用，让人叹为观止。科技不仅能够助力文明的传承与保护，也能更好吸引和帮助下一代了解历史文化，增强民族自豪感。”优素福表示，他深刻感受到中国在文明保护和传承方面的用心和重视。

“因为有着相似的理念和价值观，两国民众之间有一种天然的亲近感。”优素福表示，厄立特里亚与中国都拥有悠久灿烂的文明，有着相似的历史遭遇和相同的追求。“两国人民都勤劳、善良、努力，崇尚自力更生，热爱祖国和家庭，有较强的民族自尊心和自豪感。两国友好的民意基础深厚。”

近年来，两国在卫生、农业、教育、文化等领域务实合作不断深化。2021年11月，两国签署共建“一带一路”谅解备忘录，在基础设施领域的合作硕果累累。“中国坚持独立自主、自力更生，近年来实现快速发展，对世界作出了巨大的贡献。中国的经验值得我们学习。”优素福认为，“中国坚定尊重和支持厄立特里亚探索适合本国国情的发展道路，促进共同发展繁荣。”

《 人民日报 》（ 2025年02月19日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)