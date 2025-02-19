中国企业海外项目助力当地生物多样性保护——

在安哥拉栽下红树林、在乌干达保护野生动物栖息地、在苏丹照顾小羚羊和鸵鸟……多年来，中国石化集团在非洲履约油气投资和工程项目建设的过程中，始终坚持环保优先原则，注重当地动植物保护，促进人与自然和谐共生。

在中国石化石油工程建设公司乌干达项目现场附近活动的白象。

李瑞宇摄

中国石化国勘公司安哥拉公司员工在塔波社区所在海岸线种植红树苗。

赵徐驰摄

在位于苏丹的中国石化地球物理公司青尼罗河5B区项目附近活动的鸵鸟。

许建峰摄

在中国石化石油工程建设公司乌干达TILENGA EPSCC项目焊接作业带，羚羊好奇地观看员工作业。

李瑞宇摄

安第斯山脉是世界上生物多样性最为丰富的地区之一。中铝集团秘鲁矿业在项目北部设立了约800公顷的圣安东尼奥雪山保护区，对项目影响范围内的生物物种进行持续监测，守护南美洲濒危动植物。

中铝集团秘鲁矿业生物多样性保护监控系统拍摄到全球仅存不足2500只的安第斯山虎猫。

中铝集团供图

智利阿塔卡马沙漠位于南美洲中部太平洋西海岸沙漠地带，是地球上最干燥的地区之一。国家电网智利切昆塔公司在输电线路建设过程中，与智利国家森林研究所合作，利用先进的生物技术，有效保护了沿线1.2万株珍稀植物。

位于智利阿塔卡马沙漠的国家电网输电线路沿线生机勃勃。

国家电网供图

在国家电网智利阿塔卡马沙漠输电线路沿线的珍稀植物保护地区，地下蕴藏着珍稀的休眠开花植物，在特定气候下会绽放成片的花海，被誉为“花之沙漠”自然奇观。

国家电网供图

中亚陆龟是世界自然保护联盟易危物种，被列入《乌兹别克斯坦红皮书》，在中国东方电气集团总承包建设的乌兹别克斯坦撒马尔罕光伏项目区域内有少量存在，获得项目部给予的全方位守护。

在东方电气中亚陆龟苗圃中，工作人员协同当地生态专家检查中亚陆龟健康状况。

东方电气集团供图

中国电建集团老挝南欧江流域梯级水电项目，位于湄公河在老挝最大的支流南欧江上，包含7个梯级电站。项目不仅为当地民众提供源源不断的清洁电力，还采取科学有效的生态保护措施，通过开展植树活动、投放鱼苗、设立增殖站，保护水生生物多样性、加强水质监测管理等，实现可持续发展。

老挝南欧江一级水电站。

刘永强摄

中老工作人员在老挝南欧江一级水电站培育树苗。

赛亚棒摄





生物多样性是人类赖以生存和发展的重要基础，是地球生命共同体的血脉和根基。保护生物多样性，有助于守护地球家园，共创人类可持续发展的美好未来。

近年来，中国企业在海外进行项目建设时秉持绿色可持续发展理念，积极承担环境保护责任，采取多种措施保护项目所在地的生物多样性成效显著。

《 人民日报 》（ 2025年02月19日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)